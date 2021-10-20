Самый длинный трехсетовый поединок сезона

34-летний британский теннисист Энди Маррей в первом круге турнира в Антверпене обыграл американца Фрэнсиса Тиафо – 7:6, 6:7, 7:6.

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Ожесточенный поединок длился 3 часа и 45 минут. Этот матч стал самым длинным трехсетовым форматом в сезоне. Маррей и Тиафо побили рекорд Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса. Тогда их игра длилась 3 часа 38 минут.

"Кажется, это мой первый в карьере трехсетовый матч с тремя тайбрейками. Не уверен, что когда-то играл подобный матч. Думаю, это самый длинный трехсетовый поединок, который я проводил в жизни. Сейчас я устал. Конечно, это была удивительная борьба", – прокомментировал теннисист.

Британец также заявил, что не против играть такие затяжные матчи.

"Я уже стар, уже давно в туре. И я не против долгих матчей – но это было что – то невероятное", – подытожил Маррей.

В 1/8 финала британец встретится с аргентинцем Диего Шварцманом – 14-й ракеткой мира и вторым сеяным на турнире.

Маррей является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и победителем Итогового турнира-2016.

За свою карьеру он получил 46 титулов, однако за последние два года не получил ни одного.

Последний раз теннисист одерживал победу в Антверпене на турнире АТР в 2019 году.

Видео топовых моментов поединка Маррей – Тиафо