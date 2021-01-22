Украинка Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, забив 760 голов. Таковы были главные новости спорта в четверг, 21 января.

Серебро биатлонистки Джимы

Юлия Джима стала первой украинкой, которая получила награду на этапах Кубка мира по биатлону в этом сезоне. Она финишировала второй в индивидуальной гонке в Антхольце. И стала единственной, кто прошел всю гонку без единого промаха.

Стоит увидеть Как награждали Юлию Джиму: видео

Роналду – лучший бомбардир в истории футбола

Криштиану Роналду забил 760 голов за профессиональную карьеру. И стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

Рекордный гол он забил в ворота Наполи в матче за Суперкубок Италии. Ювентус одержал победу и выиграл трофей.

9 голов Роналду забил украинским клубам (4 – Динамо, 5 – Шахтеру). Еще один гол он забил в ворота сборной Украины.

Победа Динамо, ничья Шахтера

Киевское Динамо победило на сборах Шахтер из Солигорска со счетом 2:0. Второй гол записали на Цыганкова, хотя он даже не пробивал по воротам.

Донецкий Шахтер же спас ничью в матче против Леха благодаря голу на последней минуте.

Из других украинских команд отметим ничью 1:1 в матче Днепра-1 против сербского Спартака. А также разгромную победу Мариуполя со счетом 4:0 над казахстанским Кызылжаром.

Химик победил Одессу в Суперлиге

Одесса выиграла две первые четверти в матче против Химика. И на равных держалась в течение третьей четверти. Но в заключительной четверти отпустила соперника в отрыв и во второй раз в сезоне проиграла Химику.

Победы Краматорска и Кременчуга в УХЛ

Краматорск обыграл Белый Барс и закрепился на четвертом месте в чемпионате.

Кременчуг победил Днепр. Во втором периоде хозяева забросили три шайбы. Именно они и помогли победить, ведь в третьем периоде херсонская команда была близка к тому, чтобы сравнять счет, отличившись дважды. Для Кременчуга это десятая подряд победа.