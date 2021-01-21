Как награждали Юлию Джиму: видео
Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала 25-ю медаль на этапах Кубка мира в своей карьере. В четверг, 21 января, Джима завоевала "серебро" в индивидуальной гонке в итальянском Антхольце.
30-летняя Джима единственная из 93-х биатлонисток преодолела четыре огневых рубежа без единого промаха. Об этом сообщает 24 канал.
Как это было Украинка Джима выиграла серебро женской индивидуалки в Антхольце
Джима проиграла Лизе-Терезе Хаузер из Австрии 43 секунды. Следует отметить, что у Хаузер была минута штрафа.
После гонки Юлия приняла участие в традиционной церемонии награждения. Всего в церемонии участвовали шесть биатлонисток. В так называемой цветочной церемонии берут участие шесть лучших биатлонисток в гонке.
Смотрите видео награждения Юлии Джимы
Что известно о выступлении Джимы
- Юлия принесла Украине первую медаль в сезоне-2020/2021. До сих пор лучшим выступлением украинцев в этом сезоне было шестое место Дмитрия Подручного в спринте.
- Для Джимы "серебро" в Антхольце стало четвертым в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира.
- Благодаря удачному выступлению Юлия поднялась на 24-е место в общем зачете. Также Джима прошла в масс-старт, который состоится 23 января.
- Добавим, что Юлия претендует на малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. В этом зачете Джима занимает второе место и проигрывает итальянке Доротее Вирер 18 очков.
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