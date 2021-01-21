Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала 25-ю медаль на этапах Кубка мира в своей карьере. В четверг, 21 января, Джима завоевала "серебро" в индивидуальной гонке в итальянском Антхольце.

30-летняя Джима единственная из 93-х биатлонисток преодолела четыре огневых рубежа без единого промаха. Об этом сообщает 24 канал.

Как это было Украинка Джима выиграла серебро женской индивидуалки в Антхольце

Джима проиграла Лизе-Терезе Хаузер из Австрии 43 секунды. Следует отметить, что у Хаузер была минута штрафа.

После гонки Юлия приняла участие в традиционной церемонии награждения. Всего в церемонии участвовали шесть биатлонисток. В так называемой цветочной церемонии берут участие шесть лучших биатлонисток в гонке.

Смотрите видео награждения Юлии Джимы

Many congratulations to the Top 6 of the women's Individual in @biathlonantholz - enjoy a well deserved day of rest tomorrow! #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hz7SIJshha — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

Что известно о выступлении Джимы