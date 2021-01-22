Українка Юлія Джима посіла друге місце в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу з біатлону. Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу, забивши 760 голів. Такими були головні новини спорту в четвер, 21 січня.

Срібло біатлоністки Джими

Юлія Джима стала першою українкою, яка здобула нагороду на етапах Кубка світу з біатлону в цьому сезоні. Вона фінішувала другою в індивідуальній гонці в Антхольці. І стала єдиною, хто пройшов всю гонку без жодного промаху.

Варто побачити Як нагороджували Юлію Джиму: відео

Роналду – найкращий бомбардир в історії футболу

Кріштіану Роналду забив 760 голів за професійну кар'єру. І став найкращим бомбардиром в історії футболу.

Рекордний гол він забив у ворота Наполі і матчі за Суперкубок Італії. Ювентус здобув перемогу та виграв трофей.

9 голів Роналду забив українським клубам (4 – Динамо, 5 – Шахтарю). Ще один гол він забив у ворота збірної України.

Перемога Динамо, нічия Шахтаря

Київське Динамо перемогло на зборах Шахтар із Солігорська з рахунком 2:0. Другий гол записали на Циганкова, хоча він навіть не пробивав по воротах.

Донецький Шахтар же врятував нічию у матчі проти Леха завдяки голу на останній хвилині.

З інших українських команд відзначимо нічию 1:1 у матчі Дніпра-1 проти сербського Спартака. А також розгромну перемогу Маріуполя з рахунком 4:0 над казахстанським Кизилжаром.

Хімік переміг Одесу в Суперлізі

Одеса виграла дві перші чверті у матчі проти Хіміка. І на рівних трималася протягом третьої чверті. Але в заключній чверті відпустила суперника у відрив та вдруге в сезоні програла Хіміка.

Перемоги Краматорська та Кременчука в УХЛ

Краматорськ обіграв Білий Барс та закріпився на четвертому місці в чемпіонаті.

Кременчук переміг Дніпро. У другому періоді господарі закинули три шайби. Саме вони й допомогли перемогти, адже у третьому періоді херсонська команда була близька до того, щоб зрівняти рахунок, відзначившись двічі. Для Кременчука це десята поспіль перемога.