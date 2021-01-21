Українка Джима виграла срібло жіночої індивідуалки в Антхольці
В італійському Антхольці стартував 7-й етап Кубка світу. Українська біатлоністка Юлія Джима здобула першу медаль у сезоні. Джима фінішувала другою.
Українська біатлоністка чисто відпрацювала на чотирьох вогневих рубежах. Саме це стало запорукою успіху Джими. Про це повідомляє 24 канал.
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Джима принесла Україні першу медаль у сезоні-2020/2021.
Перемогу в гонці здобула австрійська біатлоністка Ліза-Тереза Хаузер. Попри хвилину штрафу вона виграла у Джими 43 секунди.
Бронзову нагороду виборола француженка Анаїс Шевальє-Буше
Результати гонки
1. Ліза-Тереза Хаузер (Австрія)
2. Юлія Джима (Україна)
3. Анаїс Шевальє-Буше (Австрія)
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