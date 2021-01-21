Кріштіану Роналду просто не зупинити. Португалець відзначився черговим голом, ставши найкращим бомбардиром в історії футболу.

У середу, 20 січня, Ювентус зустрівся з Наполі у фіналі Суперкубка Італії, де сильнішими виявились туринці 2:0. Один із голів забив Кріштіану Роналду, який встановив новий рекорд в історії футболу, пише 24 канал.

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Рекорд Роналду Нещодавно у рамках Серії А у матчі проти Сассуоло нападник повторив абсолютний рекорд за кількістю м'ячів в офіційних матчах. Португальцю вдалось зрівнявся з австрійським і чехословацьким футболістом початку минулого століття Йозефом Біцаном за кількістю взяттів воріт. До кубкового матчу в обох було по 759 голів за кар'єру.

У другому таймі проти Наполі Роналду вдалось встановити унікальний показник. На 64-й хвилині м'яч після подачі з кутового зрикошетив прямо у місце, де перебував португалець. Кріштіану опинився впритул до лінії воріт голкіпера та легко переграв стража воріт. Цей гол відкрив рахунок у фіналі Суперкубка – 1:0. Результативний постріл став для нападника 760-м у кар'єрі та дозволив встановити абсолютний рекорд за кількістю забитих м'ячів.

Ювентус ще одного разу засмучував ворота неаполітанців, але цього разу забивав вже не Роналду. У доданий арбітром до матчу час відзначився Альваро Мората, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 2:0 впевнена перемога підопічних Андреа Пірло та черговий трофей у музеї клубу.