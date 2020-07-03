В четверг, 2 июля, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Где Украина сыграет матчи Лиги наций против Испании, Германии и Швейцарии

Сборная Украины в Лиге наций сыграет против Германии, Испании и Швейцарии. Два матча проведет Киев, а один состоится во Львове.

Читайте также: Феерия украинцев в Европе: Артем Довбик сенсационно стал победителем Кубка Дании

Исполком Украинской ассоциации футбола решил доверить Львову домашний матч против сборной Швейцарии. Зато Испанию и Германию "сине-желтые" примут в Киеве.

Стоит добавить, что резервным стадионом для всех трех матчей является ОСК "Металлист" в Харькове.

Календарь домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".

Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".

Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".

В клубе Милевского вспышка коронавируса

В брестском "Динамо", за которое играют три украинца Александр Нойок, Артем Милевский и Евгений Хачериди, произошла вспышка коронавируса.

Уже несколько игроков брестского "Динамо" заразились коронавирусом. Один из них – украинский полузащитник Александр Нойок. Также известно, что коронавирус обнаружен у некоторых работников клуба.

В пресс-службе брестского "Динамо" отказались комментировать ситуацию, заверив, что на все вопросы после игры со "Смолевичами" (3 июля) ответит главный тренер Сергей Ковальчук.

Садовый готов принять на баланс Львова футбольную академию "Карпат"

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что город готов взять на баланс футбольную академию ФК "Карпаты", которая в дальнейшем может стать основой для возрождения футбольного клуба.

Что происходит в "Карпатах"

29 июня "Карпаты" официально сообщили, что не поедут на матч УПЛ с "Мариуполем" из-за нехватки средств.

К слову "Динамо" выступило с просьбой пустить болельщиков на финал Кубка Украины

"Карпаты" заявляют, что не имеют собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности.

По версии клуба, один из владельцев клуба отказывается финансировать команду. Владельцами клуба являются две иностранные компании – "Мендил Лимитед", которая с недавних пор принадлежит Смалийчуку, и "Крисал Холдингс", которая согласно документам, принадлежит Кате Парпи.

СМИ называют фактическим владельцем 50% "львов" олигарха Игоря Коломойского.

Сергей Ребров – лучший тренер года в Венгрии

Украинский специалист Сергей Ребров, который работает с "Ференцварошем", признан тренером года в Венгрии. Украинец дважды подряд привел команду к чемпионству в венгерском чемпионате.

Команда Реброва в этом сезоне защитила чемпионский титул и выступала в групповом этапе Лиги Европы.

До назначения украинского тренера "Ференцварош" становился чемпионом всего один раз за 14 лет. Такой результат венгерской команде удавался еще в далеком 2004 году.