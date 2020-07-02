Сергей Ребров – лучший тренер года в чемпионате Венгрии
Украинский специалист Сергей Ребров, который работает с "Ференцварошем", признан тренером года в Венгрии. Украинец дважды подряд привел команду к чемпионству в венгерском чемпионате.
Приятную весть сообщает пресс-служба местной федерации в Twitter. 1 июля состоялась церемония RangAdó, на которой награждали лучших по итогам футбольного года в Венгрии. Свой приз также получил украинец Сергей Ребров.
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Команда Реброва в этом сезоне защитила чемпионский титул и выступала в групповом этапе Лиги Европы.
По словам украинского специалиста, у него была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Игроки полностью выполнили свои задачи.
До назначения украинского тренера "Ференцварош" становился чемпионом всего один раз за 14 лет. Такого результата венгерской команде удалось добиться еще в далеком 2004 году.
Добавим, что клуб выкупил контракт Александра Зубкова у донецкого "Шахтера". Украинец официально подписал контракт с венгерской командой.
Что известно о Сергее Реброве
- Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым дважды подряд стал чемпионом Венгрии.
- Ребров – воспитанник "Шахтера", однако успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".
- С 2014 до 2017 года Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.
- Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".