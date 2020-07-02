Украинский специалист Сергей Ребров, который работает с "Ференцварошем", признан тренером года в Венгрии. Украинец дважды подряд привел команду к чемпионству в венгерском чемпионате.

Приятную весть сообщает пресс-служба местной федерации в Twitter. 1 июля состоялась церемония RangAdó, на которой награждали лучших по итогам футбольного года в Венгрии. Свой приз также получил украинец Сергей Ребров.

Читайте также: Двое украинцев попали в символическую сборную чемпионата Венгрии: фото

Команда Реброва в этом сезоне защитила чемпионский титул и выступала в групповом этапе Лиги Европы.

По словам украинского специалиста, у него была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Игроки полностью выполнили свои задачи.

Az Év Edzője!



A RangAdó Díjátadón a Ferencváros vezetőedzője vehette át a legjobb mesternek járó elismerést.



️"Jól kommunikáltam a csapattal, megvolt a kölcsönös bizalom, de a játékosokon múlt a címvédés, ők akartak jobban játszani." pic.twitter.com/UNbvpBTMmx — MLSZ (@MLSZhivatalos) July 1, 2020

До назначения украинского тренера "Ференцварош" становился чемпионом всего один раз за 14 лет. Такого результата венгерской команде удалось добиться еще в далеком 2004 году.

Добавим, что клуб выкупил контракт Александра Зубкова у донецкого "Шахтера". Украинец официально подписал контракт с венгерской командой.

Что известно о Сергее Реброве