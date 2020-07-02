23-летний нападающий Артем Довбик, выступающий на правах аренды в "Сендерйюск" стал обладателем Кубка Дании. Гости контролировали ход поединка и одержали уверенную победу в финале.

"Ольборг" принимал "Сендерйюск" в рамках финального матча Кубка Дании, пишет 24 канал.

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Сенсационная победа

Первую часть матча контролировали гости. Именно они смогли открыть счет на 38-й минуте благодаря точному удару Якобсена. После перерыва автор гола оформил дубль.

С 65-й минуты "Сендерйюск" играл в меньшинстве, но это не стало препятствием праздновать успех в матче – 2:0.

Украинский форвард Артем Довбик так и не вышел на футбольное поле. Однако, украинец сыграл в пяти матчах за "Сендерйюск" и дважды огорчал голкиперов.

Для клуба это первый выигранный национальный кубок в истории. Ранее "Сендерйюск" мог похвастаться только титулом вице-чемпиона Дании по итогам сезона 2015/16.

Права на форварда принадлежат "Мидтьюлланду", но украинский нападающий играет за "Сендерйюск" на правах аренды для получения игровой практики. В этом сезоне Довбик провел 22 матча за "Сендерйюск", забил четыре мяча и сделал один ассист.

Добавим, что Довбик является бывшем игроком днепровского "Днепра" в 2015/18 годах.