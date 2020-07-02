Киевское "Динамо" опубликовало открытое обращение в УАФ и Минздрава. Клуб просит организации позволить болельщикам посещение финала Кубка Украины против полтавской "Ворсклы".

Столичный клуб попросил рассмотреть возможность открытия нескольких секторов для фанатов и пообещал способствовать соблюдению мер безопасности и социальной дистанции среди зрителей. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Выделенную квоту билетов "Динамо" намерено самостоятельно распространить среди своих болельщиков

Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Разумеется, "Динамо" будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками). Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола.

"В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе – это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча. Украинская футбольная ассоциация не раз акцентировала внимание на важности присутствия зрителей на трибунах во время матчей и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом", – говорится в заявлении.

Кто сыграет в финале

Первым в финал вышло киевское "Динамо". На пути к решающей игре киевляне победили "Шахтер", "Александрию" и "Минай".

Второй место в финале забронировала и "Ворскла", для которой это только второй выход в решающую игру Кубка Украины. На пути к финалу полтавчане победили "Колос", "Десну" и "Мариуполь".

Финал Кубка Украины "Динамо" – "Ворскла" состоится на ОСК "Металлист" 8 июля, начало игры в 19:30.