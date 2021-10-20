Шахтер проиграл Реалу, Украина не едет на Евро в Россию: главные новости спорта 19 октября

Донецкий Шахтер провел матч с Реалом в Лиге чемпионов, а сборная Украины пропустит чемпионат Европы в России. Обзор главных новостей за 19 октября читайте в дайджесте Спорт 24.

Шахтер уступил Реалу

Шахтер после поражения Шерифу и ничьей с Интером встретился в Лиге чемпионов с мадридским Реалом. Жеребьевка второй год подряд свела "горняков" и "сливочных" в одной группе.

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Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился убедительной победой гостей из Мадрида. "Сливочные" разгромили Шахтер со счетом 5:0.

Команды продемонстрировали достаточно ровный футбол в первом тайме, но забить дебютный гол в поединке сумел Реал.

В первом тайме в собственных воротах отличился Сергей Кривцов. Сразу после перерыва подопечные Карло Анчелотти удвоили преимущество.

На этот раз Додо неудачно вбросил аут на Кривцова. Все завершилось перехватом Карима Бензема и голом Винисиуса. Через несколько минут бразилец обыграл Додо и Кривцова, и утроил преимущество Реала.

До завершения матча Реал еще дважды огорчил зрителей в Киеве: сначала отличился Родриго, а в компенсированное время – неудержимый Бензема.

Марченко победил в России

После трех матчей Шахтер аутсайдер группы D. "Горняки" набрали только одно очко. Лидеры квартета – Шериф и Реал, набравшие по 6 очков, у Интера – 4 балла.

Лучший украинский теннисист Илья Марченко удачно стартовал в основном раунде Кубка Кремля. Украинец переиграл Александра Бублика из Казахстана.

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Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3.

Для украинца это была вторая игра против представителя топ-40 в рейтинге ATP в 2021 году. Марченко впервые одержал победу.

Следующим соперником украинца станет австралиец Джон Миллман. Ранее спортсмены встречались в 1/8 финала предыдущего турнира в Софии, где Марченко потерпел поражение.

Кроме Марченко, победы в первом круге одержали Леся Цуренко и Ангелина Калинина. А Даяна Ястремская потерпела поражение.

Украина не поедет на Евро в Россию

Сборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в Казани (Россия).

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Президент Федерации плавания Украины Андрей Власков рассказал, что Украина планировала выступить в России в ограниченном количестве спортсменов. Но Михаил Романчук и Владислав Бухов отказались от турнира.

Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть из тех, которые могут бороться за медали. Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался от участия в чемпионате. Так же сделал и Бухов,

– рассказал Власков.

Украина планировала выступить в сокращенном составе, ведь спортсмены и делегация не получают государственное финансирование для поездок в Россию. Оплатить участие спортсменов в чемпионате Европы должна была бы федерация.

Вместе с тем президент федерации плавания заверил, что пропуск чемпионата Европы никаким образом не повлияет на сборную Украины.

Вместо этого украинская команда, по словам Власкова, решила сосредоточиться на чемпионате мира, который состоится в конце 2021 года.