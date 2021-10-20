Шахтар поступився Реалу

Шахтар після поразки Шерифу та нічиєї з Інтером зустрівся у Лізі чемпіонів з мадридським Реалом. Жеребкування другий рік поспіль звело "гірників" та "вершкових" в одній групі.

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Поєдинок у Києві на НСК "Олімпійський" завершився переконливою перемогою гостей з Мадрида. "Вершкові" розгромили Шахтар з рахунком 5:0.

Команди продемонстрували досить рівний футбол у першому таймі, але забити дебютний гол у поєдинку зумів Реал.

У першому таймі у власних воротах відзначився Сергій Кривцов. Відразу по перерві підопічні Карло Анчелотті подвоїли перевагу.

Цього разу Додо невдало вкинув аут на Кривцова. Все завершилося перехопленням Каріма Бензема та голом Вінісіуса. Через декілька хвилин бразилець обіграв Додо та Кривцова й потроїв перевагу Реала.

До завершення матчу Реал ще двічі засмутив глядачів у Києві: спершу відзначився Родріго, а в компенсований час – нестримний Бензема.

Після трьох матчів Шахтар аутсайдер групи D. "Гірники" набрали тільки одне очко. Лідери квартету – Шериф та Реал, які набрали по 6 очок, в Інтера – 4 бали.

Марченко переміг у Росії

Найкращий український тенісист Ілля Марченко вдало стартував в основному раунді Кубку Кремля. Українець переграв Алєксандра Бубліка з Казахстану.

Варте уваги Українка Калініна знищила другу ракетку Росії на старті турніру в Москві

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Для українця це була друга гра проти представника топ-40 у рейтингу ATP у 2021 році. Марченко вперше здобув перемогу.

Наступним суперником українця стане австралієць Джон Міллман. Раніше спортсмени зустрічалися в 1/8 фіналу попереднього турніру в Софії, де Марченко зазнав поразки.

Окрім Марченка, перемоги в першому колі здобули Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Натомість Даяна Ястремська зазнала поразки.

Україна не поїде на Євро у Росію

Збірна України пропустить чемпіонат Європи з плавання на короткій воді, який відбудеться у Казані (Росія).

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Президент Федерації плавання України Андрій Власков розповів, що Україна планувала виступити в Росії в обмеженій кількості спортсменів. Але Михайло Романчук та Владислав Бухов відмовилися від турніру.

Ми планували брати участь у цих змаганнях, але обмеженою командою, тобто з тих, які можуть боротись за медалі. Планувалось, що на чемпіонат Європи поїде призер Олімпійських ігор Михайло Романчук, а також півфіналіст Владислав Бухов. Але кілька тижнів тому Романчук з особистих причин відмовився він участі в чемпіонаті. Так само зробив і Бухов,

– розповів Власков.

Україна планувала виступити у скороченому складі, адже спортсмени та делегація не отримують державне фінансування для поїздок у Росію. Оплатити участь спортсменів у чемпіонаті Європи мала б федерація.

Разом з тим, президент федерації плавання запевнив, що пропуск чемпіонату Європи ніяким чином не вплине на збірну України.

Натомість українська команда, за словами Власкова, вирішила зосередитися на чемпіонаті світу, який відбудеться наприкінці 2021 року.