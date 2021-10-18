Даяна Ястремская – Анна Калинская 0:2 (6:7, 4:6)

До этого спортсменки встречались лишь однажды. В 2017 году Ястремская победила Калинскую в двух сетах.

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Матч продолжался 2 часа и 6 минут. Тай-брейк первой партии был ключевым моментом между теннисистками.

Ястремской дважды удалось сделать брейк при счете 2:2 и 3:3. Удержать преимущество украинке не удалось.

Даяне удалось отыграться на тай-брейке, однако победить в первом сете она не смогла.

Вторая партия началась для украинки не лучшим образом. Она стартовала с неудачного гейма. После чего Калинская сделала еще один брейк при счете 3:1.

Отыграться Ястремской не удалось, поэтому она досрочно завершает свою борьбу на турнире в Москве.