Ангелина Калинина – Дарья Касаткина 6:2, 6:3

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За полтора часа на корте украинка один раз подала навылет, реализовала 8 брейкпоинтов из 15-ти, допустив 6 "двойных". Россиянка сделала 1 эйс, 4 брейка и трижды ошиблась при подаче.

Это была вторая очная встреча теннисисток – Ангелине удалось взять реванш за поражение в 2015 году.