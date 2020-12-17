В среду, 16 декабря, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Заря победила Десну и вышла в 1/4 финала Кубка Украины

Черниговская Десна и луганская Заря встретились в перенесенном матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Поединок, состоявшийся 16 декабря в Киеве, выиграла Заря и вышла в четвертьфинал, пишет 24 канал.

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Кто вышел в четвертьфинал кубка Украины

Динамо (Киев)

Шахтер (Донецк)

Заря (Луганск)

Колос (Ковалевка)

Александрия

Днепр-1 (Днепр)

Агробизнес (Волочиск)

Верес (Ровно)

Когда состоятся жеребьевка и матчи

В пятницу, 18 декабря, в Киеве в Доме футбола пройдет жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Церемония жеребьевки начнется в 16:00.

Матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года.

В Украине начали расследование против футболистов, игравших за сборную оккупантов

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сообщил, что открыл дело из-за выступления 9 украинских футболистов за сборную так называемой "ДНР".

Сообщается, что в УАФ с этой информацией обратилась Служба безопасности Украины.

Проверка будет проводиться в отношении Гарненко Станислава, Федотова Евгения, Пархоменко Артема, Охмата Евгения, Томазова Савелия, Махно Ярослава, Лагоды Андрея, Бессалова Артема и Фролова Владислава.

Добавим, что самым известным футболистом из перечисленных является Артем Бессалов, который ранее на профессиональном уровне играл за донецкий Металлург, каменскую Сталь, Гелиос, черкасский Днепр, Николаев, Полтаву, Кристалл и Черкасский Днепр.

Жилстрой-2 покинул Лигу чемпионов

16 декабря единственный представитель Украины в женской Лиге чемпионов Жилстрой-2 сыграл ответный матч против Биика. Соперник из Казахстана выбил украинский клуб из еврокубков.

Матч состоялся неожиданно рано, как для футбольного поединка – в 8 часов утра. Поле местного стадиона БИИКа было, мягко говоря, в ужасном состоянии. Газон был полностью промерзший, но УЕФА позволило провести встречи несмотря на такое состояние травы.

Несмотря на поражение Жилстрой-2 записал себя в историю украинского футбола. Это первый клуб, который одержал победу на стадии 1/16 финала Лиги чемпионов.

Что касается дел в чемпионате, то здесь харьковский клуб лидирует в таблице. получив 26 очков. В спину им дышит еще одна харьковская команда " Жилстрой-1. У них одинаковое количество пунктов.

Сборная Украины назвала состав на 4 этап Кубка мира по биатлону

Наставник мужской и женской сборной Украины по биатлону назвал состав обеих команд на 4 этап Кубка мира. Этап в австрийском Хохфильцене стартует уже 17 декабря и продлится до 20 числа.

В мужской команде по сравнению с третьим этапом состав не претерпел изменений. В то же время в женской команде впервые в сезоне выступит Анастасия Меркушина.

Вне состава остались Вита Семеренко и Екатерина Бех.

Мужчины:

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Руслан Ткаленко

Женщины: