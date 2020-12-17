У середу, 16 грудня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Зоря перемогла Десну та вийшла в 1/4 фіналу Кубка України

Чернігівська Десна та луганська Зоря зустрілися у перенесеному матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Поєдинок, що відбувся 16 грудня у Києві, виграла Зоря та вийшла до чвертьфіналу, пише 24 канал.

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Хто вийшов у чвертьфінал кубка України

Динамо (Київ)

Шахтар (Донецьк)

Зоря (Луганськ)

Колос (Ковалівка)

Олександрія

Дніпро-1 (Дніпро)

Агробізнес (Волочиськ)

Верес (Рівне)

Коли відбудуться жеребкування та матчі

У п’ятницю, 18 грудня, у Києві в Будинку футболу пройде жеребкування 1/4 фіналу Кубку України. Церемонія жеребкування розпочнеться о 16:00.

Матчі 1/4 фіналу заплановано на 3 березня 2021 року.

В Україні почали розслідування проти футболістів, які грали за збірну "ДНР"

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу повідомив, що відкрив справу через виступи 9 українських футболістів за збірну так званої "ДНР".

Повідомляється, що до УАФ з цією інформацією звернулася Служба безпеки України.

Перевірка буде проводитися щодо Гарненка Станіслава, Федотова Євгена, Пархоменка Артема, Охмата Євгена, Томазова Савелія, Махно Ярослава, Лагоди Андрія, Бессалова Артема і Фролова Владислава.

Додамо, що найбільш відомим футболістом з перерахованих є Артем Бессалов, який раніше на професійному рівні грав за донецький Металург, каменську Сталь, Геліос, черкаський Дніпро, Миколаїв, Полтаву, Кристал і Черкаський Дніпро.

Житлобуд-2 покинув Лігу чемпіонів

16 грудня єдиний представник України у жіночій Лізі чемпіонів Житлобуд-2 зіграв матч-відповідь проти БІІКа. Суперник з Казахстану вибив український клуб з єврокубків.

Матч відбувся несподівано рано, як для футбольного поєдинку – о 8 годині ранку. Поле місцевого стадіону БІІКа було, м'яко кажучи, у жахливому стані. Газон був повністю промерзлий, але УЄФА дозволило провести зустрічі попри такий стан трави.

Попри поразку Житлобуд-2 записав себе у історію українського футболу. Це перший клуб, який здобув перемогу на стадії 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Щодо справ у чемпіонаті, то тут харківський клуб лідирує у таблиці. здобувши 26 очок. У спину їм дихає ще одна харківська команда Житлобуд-1. У них однакова кількість пунктів.

Збірна України назвала склад на 4 етап Кубка світу з біатлону

Наставник чоловічої та жіночої збірної України з біатлону назвав склад обох команди на 4 етап Кубка світу. Етап в австрійському Хохфільцені стартує вже 17 грудня та триватиме до 20 числа.

У чоловічій команді у порівнянні з третім етапом склад не зазнав змін. Водночас у жіночій команді вперше у сезоні виступить Анастасія Меркушина.

Поза складом залишилися Віта Семеренко та Катерина Бех.

Чоловіки:

Артем Прима

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Руслан Ткаленко

Жінки: