Наставник мужской и женской сборной Украины по биатлону назвал состав обеих команды на 4-й этап Кубка мира. Этап в австрийском Хохфильцене стартует уже 17 декабря и в продлится до 20-го числа.

Главный тренер сборной Юрай Санитра назвал пятерку спортсменов на гонки. Об этом сообщает "Суспільне Спорт". Это важно Биатлонист сборной Украины Семенов упал на льду и из-за травмы пропустит гонки В мужской команде по сравнению с третьим этапом состав не претерпел изменений. В то же время в женской команде впервые в сезоне выступит Анастасия Меркушина. Вне состава остались Вита Семеренко и Екатерина Бех. Состав сборной Украины Мужчины: Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Руслан Ткаленко Женщины: Дарья Блашко

Юлия Джима

Елена Пидгрушная

Валентина Семеренко

Анастасия Меркушина. Важно. Анастасия Меркушина только прибыла в Хохфильцен и должна пройти тестирование на коронавирус. Расписание 4-го этапа Кубка мира 17 декабря, 14:15. Мужчины, спринт

18 декабря, 14:15. Женщины, спринт

19 декабря, 13:00. Мужчины, гонка преследования

19 декабря, 15:00. Женщины, гонка преследования

20 декабря, 12:00. Мужчины, масс-старт

20 декабря, 14:25. Женщины, масс-старт

Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канала