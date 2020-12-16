Без Семеренко, но с дебютанткой: сборная Украины назвала состав на 4-й этап Кубка мира
Наставник мужской и женской сборной Украины по биатлону назвал состав обеих команды на 4-й этап Кубка мира. Этап в австрийском Хохфильцене стартует уже 17 декабря и в продлится до 20-го числа.
Главный тренер сборной Юрай Санитра назвал пятерку спортсменов на гонки. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".
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В мужской команде по сравнению с третьим этапом состав не претерпел изменений. В то же время в женской команде впервые в сезоне выступит Анастасия Меркушина.
Вне состава остались Вита Семеренко и Екатерина Бех.
Состав сборной Украины
Мужчины:
- Артем Прима
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Руслан Ткаленко
Женщины:
- Дарья Блашко
- Юлия Джима
- Елена Пидгрушная
- Валентина Семеренко
- Анастасия Меркушина.
Расписание 4-го этапа Кубка мира
17 декабря, 14:15. Мужчины, спринт
18 декабря, 14:15. Женщины, спринт
19 декабря, 13:00. Мужчины, гонка преследования
19 декабря, 15:00. Женщины, гонка преследования
20 декабря, 12:00. Мужчины, масс-старт
20 декабря, 14:25. Женщины, масс-старт
Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канала
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