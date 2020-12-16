Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сообщил, что открыл дело из-за выступления 9 украинских футболистов за сборную так называемой "ДНР".

Сообщается, что в УАФ с этой информацией обратилась Служба безопасности Украины. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Комитет проведет расследование относительно участия девяти футболистов, которые зарегистрированы в информационно-аналитической базе организации, в товарищеском матче в составе сборной так называемой "ДНР" против сборной так называемой "Республики Абхазия". Игра состоялась 25 сентября 2020 года в Сухуми.

Проверка будет проводиться в отношении Гарненко Станислава, Федотова Евгения, Пархоменко Артема, Охмата Евгения, Томазова Савелия, Махно Ярослава, Лагоды Андрея, Бессалова Артема и Фролова Владислава.

Добавим, что самым известным футболистом из перечисленных является Артем Бессалов, который ранее на профессиональном уровне играл за донецкий Металлург, каменскую Сталь, Гелиос, черкасский Днепр, Николаев, Полтаву, Кристалл и Черкасский Днепр.

Интересно. Матч между сборными так называемых "ДНР" и "Абхазии" не был завершен по техническим причинам.