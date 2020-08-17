В воскресенье, 16-го августа, определился первый финалист Лиги Европы сезона 2019/2020, а в Барселоне состоялся 6-й этап Формулы-1. Главные новость спорта – читайте в дайджесте.

Первый финалист Лиги Европы

В противостоянии между испанской "Севильей" и "Манчестер Юнайтед" определился первый финалист Лиги Европы. Об этом пишет 24 канал.

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Победу в полуфинале одержал испанский клуб.

"Севилья" пропустила уже на старте матча: пенальти реализовал португалец Бруну Фернандеш.

И испанцы довольно быстро отыгрались. На 26-й минуте Сусо сделал счет равным. После перерыва доминировали футболисты из Англии, однако они не смогли выйти вперед.

Зато "Севилья" воспользовалась единичным моментом. На 78 минуте Де Йонг замкнул прострел Хесуса Наваса, и как оказалось, забил решающий гол.

В финале "Севилья" сыграет с победителем пары "Интер" – "Шахтер".

Победа Хэмилтона

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании сезона-2020. Хэмилтон выиграл четвёртую гонку Формулы-1 в сезоне.

Льюис удачно стартовал и благодаря хорошей тактике никому не отдал победу. Вторым в Испании финишировал Макс Ферстаппен, а третьим – Валттери Боттас.

Благодаря победе Хэмилтон закрепился на первом месте в личном зачете.

Результаты гонки

Хэмилтон Ферстаппен Боттас Стролл Перес Сайнс Феттель Албон Гасли Норрис

Бой Усик – Чисора может произойти со зрителями

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет уже с сентября проводить боксерские поединки в присутствии зрителей. Сначала будут происходить тестовые бои.

Если тестовые бои будут происходить хорошо, тогда к концу года Хирн намерен провести крупнейшие поединки при полных трибунах.

Такими боями могут стать поединок Александра Усика против Дерека Чисоры, а также Джошуа – Пулев.

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По словам промоутера, он надеется, что уже в октябре зрители понемногу будут возвращаться на трибуны.

Matchroom организует бой Усика с Джошуа.

Неудача Стаховского

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский сенсационно проиграл на теннисном турнире в Праге (Чехия). Сергей проиграл 19-летнему чеху Томашу Махачу.

Сергей Стаховский, который в рейтинге ATP занимает 169 место, проиграл Томашу в двух партиях.

Чешский теннисист, который в рейтинге только на 256 месте, победил Стаховского в первом круге турнира I.CLTK Prague Open 2020 by Moneta.

Матч длился полтора часа. В первой партии Сергей получает один брейк, но дважды отдал свою подачу.

Во втором сете Сергей не смог осуществить брейк и дважды отдал свою подачу. Всего Стаховский допустил 6 двойных ошибок.

Для Стаховского это седьмое поражение в последних десяти матчах.