Чисора пошло отреагировал на танец Усика во время подготовки к бою: фото 18+
Александр Усик весело готовится к бою против Дерека Чисоры. Сам британец не слишком поддерживает веселый ритм украинца, реагируя на некоторые его фото и видео довольно вульгарно.
На этот раз Усик опубликовал танцы вблизи боксерской груши. Видео он выложил в соцсетях и подписал "Танцы, упражнения и ожидания боя с Дереком".
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Сам Чисора отреагировал на это видео, в комментариях опубликовав фотографию со средним пальцем.
Усик – Чисора: коротко о бое
- Александр Усик должен был провести бой против Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Но из-за пандемии коронавируса этот бой перенесли.
- Новая дата боя Усик – Чисора, как и место проведения еще не согласованы. Вполне вероятно, что бой состоится в октябре 2020 года.
- Боксеры продолжают поддерживать форму, занимаясь в залах.