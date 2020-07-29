Александр Усик весело готовится к бою против Дерека Чисоры. Сам британец не слишком поддерживает веселый ритм украинца, реагируя на некоторые его фото и видео довольно вульгарно.

На этот раз Усик опубликовал танцы вблизи боксерской груши. Видео он выложил в соцсетях и подписал "Танцы, упражнения и ожидания боя с Дереком".

Вот так: Больше ни одного слова: Усик кардинально изменил отношение к критике фанатов

Сам Чисора отреагировал на это видео, в комментариях опубликовав фотографию со средним пальцем.

Усик – Чисора: коротко о бое