У неділю, 16-го серпня, визначився перший фіналіст Ліги Європи сезону 2019/2020, а в Барселоні відбувся 6-й етап Формули-1. Головні новину спорту – читайте у дайджесті.

Перший фіналіст Ліги Європи

У протистоянні між іспанською "Севільєю" та англійським "Манчестер Юнайтед" визначився перший фіналіст Ліги Європи. Про це пише 24 канал.

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Перемогу у півфіналі здобув іспанський клуб.

"Севілья" пропустила вже на старті матчу: пенальті реалізував португалець Бруну Фернандеш.

Та іспанці досить швидко відігралися. На 26-й хвилині Сусо зробив рахунок рівним. По перерві домінували футболісти з Англії, однак вони не змогли вийти вперед.

Натомість "Севілья" скористалася поодиноким моментом. На 78 хвилині Де Йонг замкнув простріл Хесуса Наваса, і як виявилося, забив вирішальний гол.

У фіналі "Севілья" зіграє з переможцем пари "Інтер" – "Шахтар".

Перемога Хемілтона

Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем гран-прі Іспанії сезону-2020. Хемілтон виграв 4-у гонку Формули-1 в сезоні.

Льюїс вдало стартував і завдяки хорошій тактиці нікому не віддав перемогу. Другим в Іспанії фінішував Макс Ферстаппен, а третім – Валттері Боттас.

Завдяки перемозі Хемілтон закріпився на першому місці в особистому заліку

Результати гонки

Хемілтон Ферстаппен Боттас Стролл Перес Сайнс Феттель Албон Гаслі Норріс

Бій Усик – Чісора може відбутись з глядачами

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн хоче вже з вересня проводити боксерські поєдинки за присутності глядачів. Спершу будуть відбуватись тестові бої.

Якщо тестові бої будуть відбуватись добре, тоді до кінця року Хірн має намір провести найбільші поєдинки за повних трибун.

Такими боями можуть стати поєдинок Олександра Усика проти Дерека Чісори, а також Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв.

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За словами промоутера, він сподівається, що вже у жовтні глядачі потрохи будуть повертатись на трибуни.

Matchroom організовує бій Усика з Джошуа.

Невдача Стаховського

Найкращий тенісист України Сергій Стаховський сенсаційно програв на тенісному турнірі в Празі (Чехія). Сергій програв 19-річному чеху Томашу Махачу.

Сергій Стаховський, який у рейтингу ATP посідає 169 місце, програв Томашу у двох партіях.

Чеський тенісист, який у рейтингу лишень на 256 місці, переміг Стаховського у першому колі турніру I.CLTK Prague Open 2020 by Moneta.

Матч тривав півтори години. У першій партії Сергій спромігся на один брейк, але двічі віддав свою подачу.

У другому сеті Сергій не зміг здійснити брейк і двічі віддав свою подачу. Всього Стаховський допустив 6 подвійних помилок.

Для Стаховського це сьома поразка в останніх десяти матчах.