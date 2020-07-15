Во вторник, 14 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Деревянченко проведет бой за титул WBC против Чарло

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко может получить третий шанс завоевать титул чемпиона мира. Украинец близок, чтобы получить поединок за чемпионский пояс WBC. Проведет он его против Джермалла Чарло, пишет 24 канал.

К слову: Команда украинца Деревянченко заговорила о бое с Альваресом

Бой состоится в сентябре или октябре. Стороны находятся на финальной стадии переговоров.

На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Его получил Джермалл Чарло после того, как действующего чемпиона Сауля Альвареса признали франчайзинговым чемпионом. При этом сам Альварес поднялся во второй средний вес.

Что известно о Чарло?

30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.

"Динамо" в пятый раз в сезоне рассудит Екатерина Монзуль

"Динамо" и "Заря" ведут борьбу за второе место в чемпионате, которое даст право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Эти команды между собой сыграют в четверг, 16 июля. А рассудит этот матч арбитр Екатерина Монзуль.

Перед матчем "Динамо" – "Заря"

Матч между претендентами на серебряные награды состоится в четверг 16 июля. Начало встречи в 19:00. "Заря" занимает второе место, имея в активе 57 очков. "Динамо" - третье с отставанием в один балл. На четвертом месте разместилась черниговская "Десна", которая имеет 55 очков. "Северян" в этом туре ожидает домашний матч с "Александрией".

В последнем туре "Динамо" сыграет на выезде против "Колоса", а "Заря" примет "Десну". Оба матча состоятся в воскресенье, 19 июля. Начало в 19:30.

Свитолина эффектно вышла в финал турнира в Германии

Пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла 43-й номер мирового рейтинга Анастасию Севастову в полуфинале выставочного турнира Bett1 Aces в Берлине. Матч продолжался 1 час и 18 минут и закончился со счетом 7:6 (2), 6:3.

За это время украинка 7 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 5 геймов на приеме. В свою очередь, Севастова сделала 4 эйса, допустила 3 "двойных" и реализовала 3 брейк-поинта.

В финале украинка сыграет против Кики Бертенс. Финальный матч запланирован на среду, 15 июля.

Богдан Михайличенко подписал 4-летний контракт с "Андерлехтом"

Бельгийский "Андерлехт" очень близок к подписанию украинского левого защитника "Зари" Богдана Михайличенко.

Богдан Михайличенко перейдет в "Андерлехт" (Брюссель) и подпишет 4-летний контракт. Сумма трансфера – 500 тысяч евро. Михайличенко должен провести еще две игры за "Зарю" в УПЛ. Игрок может отправиться в Бельгию после 19 июля.

Карьера Михайличенко