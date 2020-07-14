Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили арбитров на матчи 31 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2019/2020.

Центральным противостоянием тура станет встреча в Киеве, где сыграют местное "Динамо" и луганская "Заря". Главным арбитром поединка станет Екатерина Монзуль из Харькова, информирует официальный сайт УАФ.

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После карантина она работала не трех матчах киевлян и одной встрече "Зари". Арбитр VAR – Виталий Романов.

Другие назначения

15 июля

Шахтер – Колос – Александр Шандор (Львов)

16 июля

Десна – Александрия – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ворскла – Мариуполь – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Львов – Олимпик – Денис Шурман (Киевская область)

Динамо – Заря: главное

За 2 тура до завершения чемпионата Украины "Заря" занимает 2 место в турнирной таблице УПЛ. Команда Виктора Скрипника опережает "Динамо" на 1 пункт. Таким образом, предстоящая встреча будет иметь важное значение в контексте борьбы за попадание в квалификацию Лиги чемпионов.