Кандидатура украинского боксера Сергея Деревянченко обсуждается американскими СМИ в контексте следующего соперника Сауля Альвареса. Хотя в команде Альвареса опровергли организацию боя с Деревянченко, сторона украинца готова принять вызов.

Известный американский тренер Андре Розье в интервью порталу AB Boxing News подтвердил, что бой обсуждают в США. Об этом сообщает vRINGe.

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Деревянченко отдаст все, чтобы победить Альвареса

Розье считает Деревянченко одним из самых талантливых средневесов и суперсредневесов в боксе. Андре готов подготовить украинца к бою с Канело.

Я смотрю на это так – если это произойдет, то я знаю, что он отдаст все, что должен, чтобы победить. И мы хотим подготовиться к лучшему Канело, если такой бой состоится,

– сказал Розье.

Вероятно, что бой Альвареса и Деревянченко пройдет при пустых трибунах. Розье видит в этом преимущество для украинца.

В частности, он акцентировал внимание на том, что под влиянием фанатов судьи могут засчитывать грязные удары Альвареса.

Должна быть нейтральная территория. Будет угол против угла. Я могу сделать очень много шума в пустой арене. Я буду влиять на судей каждую минуту. Я думаю, в этом мы будем готовы сделать то, что нам необходимо сделать,

– заявил тренер.

Розье обещает подготовить Сергея к поединку, хотя не знает условий потенциального боя. Сообщалось, что поединок пройдет в среднем весе.

"Мы будем готовы, если появится такая возможность", – добавил Андре.

Кто такой Альварес? Мексиканец – лидер P4P (рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории), чемпион мира по версии WBA. Он выступает в 5 весовых категориях, в которых становился чемпионом мира. Всего Канело провел 56 боев и одержал 53 победы. В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру.

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