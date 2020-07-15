У вівторок, 14 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Дерев'янченко проведе бій за титул WBC проти Чарло

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко може отримати третій шанс завоювати титул чемпіона світу. Українець близький, щоб отримати поєдинок за чемпіонський пояс WBC. Проведе він його проти Джермалла Чарло, пише 24 канал.

До слова: Команда українця Дерев'янченка заговорила про бій з Альваресом

Бій відбудеться у вересні або жовтні. Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів.

На кону буде стояти пояс чемпіона світу за версією WBC у середній вазі. Його отримав Джермалл Чарло після того, як чинного чемпіона Сауля Альвареса визнали франчайзинговим чемпіоном. При цьому сам Альварес піднявся у другу середню вагу.

Що відомо про Чарло?

30-річний американець ставав чемпіоном світу у 1-й середній вазі, а нині є чинним володарем титулу WBC у середній вазі. Непереможний боксер провів 30 бої на професійному ринзі.

"Динамо" вп'яте у сезоні розсудить Катерина Монзуль

"Динамо" та "Зоря" ведуть боротьбу за друге місце в чемпіонаті, яке дасть право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Ці команди між собою зіграють у четвер, 16 липня. А розсудить цей матч арбітерка Катерина Монзуль.

Перед матчем "Динамо" – "Зоря"

Матч між претендентами на срібні нагороди відбудеться в четвер 16 липня. Початок зустрічі о 19:00. "Зоря" посідає друге місце, маючи в активі 57 очок. "Динамо" третє з відставанням у один бал. На четвертому місці розмістилася чернігівська "Десна", яка має 55 очок. На "сіверян" у цьому турі очікує домашній матч з "Олександрією".

В останньому турі "Динамо" зіграє на виїзді проти "Колоса", а "Зоря" прийме "Десну". Обидва матчі відбудуться в неділю, 19 липня. Початок о 19:30.

Світоліна ефектно вийшла у фінал турніру в Німеччині

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна обіграла 43-й номер світового рейтингу Анастасію Севастову в півфіналі виставкового турніру Bett1 Aces в Берліні. Матч тривав 1 годину і 18 хвилин і закінчився з рахунком 7:6 (2), 6:3.

За цей час українка 7 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку і виграла 5 геймів на прийомі. У свою чергу, Севастова зробила 4 ейси, допустила 3 "подвійних" і реалізувала 3 брейк-поінта.

У фіналу українка зіграє проти Кікі Бертенс. Фінальний матч запланований на середу, 15 липня.

Богдан Михайличенко підписав 4-річний контракт з "Андерлехтом"

Бельгійський "Андерлехт" дуже близький до підписання українського лівого захисника "Зорі" Богдана Михайличенка.

Богдан Михайличенко перейде в "Андерлехт" (Брюссель) і підпише 4-річний контракт. Сума трансферу – 500 тисяч євро. Михайличенко повинен провести ще дві гри за "Зорю" в УПЛ. Гравець може відправитися до Бельгії після 19 липня.

Кар'єра Михайличенка