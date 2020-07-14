Пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла 43-й номер мирового рейтинга Анастасию Севастову в полуфинале выставочного турнира Bett1 Aces в Берлине.

Матч продолжался 1 час и 18 минут и закончился со счетом 7:6 (2), 6:3, пишет 24 канал.

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За это время украинка 7 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 5 геймов на приеме. В свою очередь, Севастова сделала 4 эйса, допустила 3 ​​"двойных" и реализовала 3 брейк-поинта.

Во втором полуфинале играют чешка Петра Квитова и Кики Бертенс из Нидерландов. Финальный матч запланирован на среду, 15 июля.

После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трех "Мастерс", а также US Open и "Ролан Гаррос".

Элина Свитолина – Анастасия Севастова: видеообзор матча