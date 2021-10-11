Финал Лиги наций, признание Овчинниковой: главные новости спорта за 10 октября

В воскресенье, 10 октября, состоялось немало топовых событий в мире спорта. Обзор главных новостей спорта читайте в дайджесте.

Финал Лиги наций

После длительного турнира определились призеры Лиги наций. Так, в своем матче сборная Италии обыграла бельгийцев.

К слову Украина – Босния и Герцеговина: кто рассудит важный матч отбора ЧМ-2022

Таким образом итальянцы завоевали "бронзу" турнира.

Зато в "золотом" матче победу праздновали французы. Как и в полуфинале против бельгийцев, победу одерживали волевую. На гол Оярсабаля ответили Бензема и Мбапе.

Признания Овчинниковой

Чемпионка мира по смешанным боевым искусствам Елена Овчинникова в интервью 24 каналу призналась, что отказалась от смены гражданства. О смене паспорта к ней поступили предложения сразу из нескольких стран.

Сильно прикипела к Украине. Возможно, это во мне говорит патриотизм,

– объясняет свое решение спортсменка.

Правда, сейчас она уже раздумывает о переезде за границу.

Расистский скандал в УХЛ

Джаленом Смерек по соглашению сторон покинул ХК Донбасс. Это произошло после расистского скандала, который спровоцировал форвард Кременчуга Андрей Денискин.

"Хоккейный клуб Донбасс благодарит Джейлена Смерека за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", – отметили в команде.

За три месяца защитник успел провести в чемпионате Украины лишь 5 матчей и заработать 4 очка (1+3). Кроме того, он отыграл 5 матчей Лиги чемпионов и заработал 2 очка (0+2).