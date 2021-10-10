Испания – Франция: 1:2

Голы: Оярсабаль, 64 – Бензема, 66, Мбапе, 80

К слову Италия победила Бельгию и получила "бронзу" Лиги наций: видео

Испания в своем полуфинале обыграли Италию со счетом 2:1. Этот матч стал настоящей неожиданностью, ведь Испания прервала беспроигрышную серию итальянцев, которая длилась 37 матчей.

Зато Франция устроила настоящий триллер против сборной Бельгии. Проигрывая после первого тайма 2:0 сборная Франции смогла вырвать победу – 2:3.

На официальном уровне между собой сборные встречались еще в 2013 году. Тогда в квалификации к чемпионату мира сборная Испании на выезде минимально победила – 0:1.

Стартовая "пристрелка"

Уже с первых минут стало понятно, что каждая из сборных надеется на победу. Матч начался крайне напряженно и никто не рисковал далеко бегать в атаку, глядя на собственные ворота.

Более атакующую игру начала Франция, однако до опасных моментов не доходило. Максимум, которым должны удовлетвориться чемпионы мира – пара угловых ударов.

На 31 минуте игры была угроза пенальти в ворота Франции. Все из-за якобы игры рукой со стороны Жюля Кунде. Впрочем, после просмотра повтора судья просигналил, что никаких нарушений правил не было.

Пока самым серьезным моментом в первом тайме стала травма Рафаэля Варана. Защитник французской сборной не смог продолжить игру, поэтому на поле вышел Дайот.

До конца тайма команды продолжили пристреливаться друг к другу. Поэтому в раздевалку игроки пошли при "сухом счете".

Испания – Франция: видеообзор матча

Неопределенная вторая половина

Начало второго тайма сразу стал эхом завершения первого. Команды опять же избегали опасных выходов на половину поля соперника, пытаясь контролировать мяч и играть преимущественно в центре поля.

На исходе 53 минуты в Испании возник едва ли не первый за весь матч опасный момент. После прострела Сарабии к мячу не успел Торрес. Еще через минуту похожый ответ смастерила Франция, но тоже без удара.

Франция должна была открывать счет на 64 минуте. В искусной контратаке французы попали в перекладину, после чего мяч отбился чуть ли не в линию ворот.

Сборная Испании отреагировала мгновенно. На этой же 64 минуте Оярсабаль выбежал один в один после ошибки Упомекано, который недавно появился на замене, и забил гол – 1:0!

Как думаете, сколько минут нужно Франции на камбэк? Да ни одной. Сразу же после распасовки с центра поля Карим Бензема из пределов штрафной "протаранил" девятку ворот Симона – 1:1.

На 72 минуте Симон очень неудачно выбил мяч, после чего Карим Бензема в одно касание вывел Килиана Мбапе один в один. Правда, последний своим прикосновением лишь вернул мяч в руки Симону.

На 80 минуте ниоткуда возник момент сборной Франции. Килиана Мбапе удачно вывели на свидание с голкипером, после чего форвард ПСЖ обманул Симона и протолкнул мяч в пустые ворота – 1:2! Были подозрения на игру вне игры, но система VAR подтвердила гол.

На 89 минуте Упомекано решил подарить Испании второй шанс. После прострела удачно пробивал Оярсабаль, но на этот раз на 100% уверенно сыграл Уго Льорис.

Франция сразу же бежала в контратаку, после паса Бенземы Килиан Мбапе вновь оказался перед воротами Симона. Но на этот раз форвард ударил прямо в руки голкиперу.

В финальной атаке на ворота Франции пошел даже Симон, но невероятного сейва Уго Льориса пробил где-то далеко от стороны ворот. Свисток судьи засвидетельствовал победу Франции – 1:2.