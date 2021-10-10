Бригада арбитров

Матч сборных Украины и Боснии и Герцеговины рассудит немецкая бригада арбитров. Возглавит ее 40-летний судья Феликс Цвайер.

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Цвайер не чужой рефери для "сине-желтых". В его карьере уже есть работа на одном матче сборной Украины. В 2012 году немец работал на товарищеском матче украинской команды с Австрией. И встреча завершилась не в пользу украинцев – поражение 2:3.

Феликс арбитр ФИФА с 2012 года. А с 2013 года обслуживает матчи национальных сборных.

На линиях поля будут работать Марко Ахмюллер и Кристиан Дита. Четвертый судья – Свен Яблонский. Системой VAR будет руководить Бастиан Данкерт, а его помощником будет Ян Зайдель.

Матч 8-го тура группового раунда отбора ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября во Львове. Стартовый свисток на "Арене Львов" прозвучит в 21:45.