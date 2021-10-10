Чемпионка мира, которую должен знать каждый украинец

Чемпионка по смешанным боевым искусствам, чемпионка мира по кикбоксингу и тайскому боксу, боец ММА Елена Овчинникова откровенно рассказала о предложениях от других стран. В свое время спортсменка категорически отказала всем странам, но теперь задумывается над переездом за границу.

Стоит внимания Свозь преграды к званию чемпионки мира: интервью с Еленой Овчинниковой

Елена своим трудом прославила Украину на весь мир, а вот в родной стране о ней знают не так много. Спортсменка хочет жить в Украине и представлять именно эту страну.

Сильно прикипела к Украине. Возможно, это во мне говорит патриотизм,

– ответила Овчинникова.

"В последнее время часто задумываюсь, почему бы не поехать за границу"

В Украине Елена упорно пытается достучаться до людей из учреждений, чтобы хоть как-то обратить внимание на себя. Но кто-то крепко запирает дверь на замок перед украинкой. Девушка, которая получила известность во всем мире, просто хочет развивать свой вид спорта в родной стране. Но никто не отвечает на ее работу взаимностью.

Теперь Овчинникова все чаще задумывается над тем, чтобы переехать в другую страну. Сейчас спортсменка залечивает травму, поэтому имеет некоторое время на раздумья. Если ничего не изменится, то Украина может потерять еще одного топового спортсмена.

В последнее время часто задумываюсь, почему бы не поехать за границу и не выступать под флагом другой страны. Там у меня гораздо больше признания и плюсов. Сейчас я в раздумьях. Еще есть время пока залечиваю травму, попробую дальше биться в дверцы разных учреждений. Но, если ничего не получится, я все же буду покидать нашу страну,

– откровенно рассказала Елена.