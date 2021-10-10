Италия – Бельгия 2:1

Голы: Барелла, 46, Берарди, 65 (пенальти) – де Кетеларе, 86

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В полуфинале сборная Италии сенсационно уступила Испании со счетом 1:2. Это поражение прервало мировой рекорд итальянцев в 37 матчей без поражений.

Зато Бельгийцы проиграли Франции, которая показала невероятный камбэк. Проигрывая 2:0, французы смогли перевернуть матч с ног на голову и выиграть 2:3.

Последний раз команды между собой встречались в четвертьфинале Евро-2020. Тогда сборная Италии также победила со счетом 2:1.

"Сухое" начало

Если сравнивать с полуфиналами, начало матча за третье место оказалось куда спокойнее – команды не рисковали всеми силами бросаться вперед, пытаясь забить гол.

Первый опасный момент возник на 7 минуте – Батшуаи пробивал из-за пределов штрафной, но выше ворот. Куда опаснее был удар Берарди через 10 минут, но с ним справился голкипер бельгийцев Куртуа.

Прекрасную возможность забить имел Распадори на 20 минуте игры. После паса партнера он вышел с мячом один на двоих, но свою возможность разрушил. Через 3 минуты Алдервейрелд после углового пробил прямо в руки голкиперу.

Еще через две минуты Салемакерс ударом с линии штрафной отправил мяч в перекладину прямо над девяткой. Бельгия ощутимо выровняла игру.

В дальнейшем игра выровнялась и концентрировалась преимущественно в центре поля, а команды, казалось, забыли о воротах соперников. Только Кьеза в конце тайма упустил прекрасную возможность после выхода один на один.

Триумф Италии

После неудачного первого тайма итальянцы решили расставить все точки над "и" уже с начала второго. После подачи с углового Барелла сильно отправил мяч в ближний угол ворот Бельгии.

Между тем на 60 минуте игры Батшуаи не смог повторить то, что удалось Лукаку в предыдущей игре против Франции. После его мощного удара с правого края мяч со свистом влетел в перекладину и улетел на аут.

Со вторым голом Италии долго ждать не пришлось. Уже на 65 минуте Кастано сбил Кьеза в штрафной, а арбитр без раздумий указал на 11-метровую отметку.

Удар удачно реализовал Берарди – Куртуа до мяча дотянулся, но отбить не смог, поэтому лишь немного его подправил.

Довольная результатом Италия несколько успокоила игру, пока бельгийцы пытались отыграться. На 81 минуте Яник Караско сильным ударом попал в штангу – каркас ворот в третий раз за игру, похоже, успех был точно не на стороне Бельгии.

Лишь на 86 минуте бельгийцы смогли отыграть один мяч. После молниеносной контратаки де Кетеларе по-детски прокатил мяч между ног Доннарумы. Впрочем, сравнять счет сборной Бельгии так и не удалось.

Италия – Бельгия: видеообзор игры