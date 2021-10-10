О двустороннем расторжении контракта хоккейный клуб сообщил 10 октября. Причины такого решения не называют.

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Смерек больше не защитник Донбасса

Донбасс отмечает, что контракт расторгли по обоюдному согласию сторон. К слову, Джаленом Смерек перебрался в хоккейный клуб лишь в июле 2021 года.

За это время защитник успел провести в чемпионате Украины лишь 5 матчей и заработать 4 очка (1+3). Кроме того, он отыграл 5 матчей Лиги чемпионов и заработал 2 очка (0+2).

Хоккейный клуб Донбасс благодарит Джейлена Смерека за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере,

– подчеркнули в команде.

Расистский скандал