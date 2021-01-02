Израильский футболист Лиэл Абада может не попасть в Динамо, а Формула-1 опубликовала календарь гонок сезона-2021. Обзор главных новостей спорта за 1 января – в дайджесте Спорт 24.

Новичок убегает от Динамо

Израильский футболист Лиэл Абада с Маккаби из Петах-Тиквы может и не перейти в киевское Динамо. Об этом сообщает издание One.

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Недавно сообщалось, что условия перехода Абады уже согласованы. Но на пути трансфера стал президент израильского клуба Ави Лузон. Он якобы получил информацию о деталях контракта Абады в Динамо, которые его не устроили.

Лузон якобы сильно любит 19-летнего футболиста, поэтому не допустит, чтобы тот подписал контракт, который предлагает Динамо.

Президент израильского клуба предложил свои поправки и направил Динамо. Сообщается, что стороны вели переговоры, которые не увенчались успехом для киевлян.

Следующий раунд переговоров перенесли на 5 января. Сообщается, что Лузон может наложить вето на трансфер Абады.

Остается открытым вопрос, сколько Маккаби получит за дальнейшый трансфер Абады. Израильтяне хотели бы получить фиксированную сумму.

Лень принес первую победу Торонто

В ночь с 31 декабря на 1 января, когда Украина уже праздновала новый год, команда украинского баскетболиста Алексея Леня Торонто Рэпторс провела матч в рамках НБА.

Торонто принимал в рамках НБА Нью-Йорк Никс и одержал убедительную победу.

Команды обменялись победами в первой и второй четверти, после чего ушли на большой перерыв при равном счете. Решающей стала вторая половина игры, в которой игроки Торонто были намного лучше.

Украинский центровой Торонто Алексей Лень провел на паркете 12,5 минут. Лень набрал 11 очков, реализовав три трехочковых и закинув два штрафных.

Также 27-летний украинец сделал 2 подбора и один блок-шот.

Отметим, что Торонто одержало первую победу в сезоне, прервав серию из трех подряд поражений.

Формула-1 опубликовала календарь сезона-2021

Формула-1 опубликовала календарь сезона-2021. Новый сезон "королевы автоспорта" начнется 19 марта в Австралии.

В сезоне 2021 запланировано 23 этапа. Формула-1 объявила календарь с 22 гран-при. Пока неизвестно, где пройдет четвертый этап. Его объявят позже.

В 2021 году Формула-1 дебютирует в Саудовской Аравии. Там этап пройдет с 26 по 28 ноября.

Календарь Формулы-1 2021