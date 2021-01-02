Новичок убегает от Динамо, календарь Формулы-1: главные новости спорта 1 января
Израильский футболист Лиэл Абада может не попасть в Динамо, а Формула-1 опубликовала календарь гонок сезона-2021. Обзор главных новостей спорта за 1 января – в дайджесте Спорт 24.
Новичок убегает от Динамо
Израильский футболист Лиэл Абада с Маккаби из Петах-Тиквы может и не перейти в киевское Динамо. Об этом сообщает издание One.
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Недавно сообщалось, что условия перехода Абады уже согласованы. Но на пути трансфера стал президент израильского клуба Ави Лузон. Он якобы получил информацию о деталях контракта Абады в Динамо, которые его не устроили.
Лузон якобы сильно любит 19-летнего футболиста, поэтому не допустит, чтобы тот подписал контракт, который предлагает Динамо.
Президент израильского клуба предложил свои поправки и направил Динамо. Сообщается, что стороны вели переговоры, которые не увенчались успехом для киевлян.
Следующий раунд переговоров перенесли на 5 января. Сообщается, что Лузон может наложить вето на трансфер Абады.
Остается открытым вопрос, сколько Маккаби получит за дальнейшый трансфер Абады. Израильтяне хотели бы получить фиксированную сумму.
Лень принес первую победу Торонто
В ночь с 31 декабря на 1 января, когда Украина уже праздновала новый год, команда украинского баскетболиста Алексея Леня Торонто Рэпторс провела матч в рамках НБА.
Торонто принимал в рамках НБА Нью-Йорк Никс и одержал убедительную победу.
Команды обменялись победами в первой и второй четверти, после чего ушли на большой перерыв при равном счете. Решающей стала вторая половина игры, в которой игроки Торонто были намного лучше.
Украинский центровой Торонто Алексей Лень провел на паркете 12,5 минут. Лень набрал 11 очков, реализовав три трехочковых и закинув два штрафных.
Также 27-летний украинец сделал 2 подбора и один блок-шот.
Отметим, что Торонто одержало первую победу в сезоне, прервав серию из трех подряд поражений.
Формула-1 опубликовала календарь сезона-2021
Формула-1 опубликовала календарь сезона-2021. Новый сезон "королевы автоспорта" начнется 19 марта в Австралии.
В сезоне 2021 запланировано 23 этапа. Формула-1 объявила календарь с 22 гран-при. Пока неизвестно, где пройдет четвертый этап. Его объявят позже.
В 2021 году Формула-1 дебютирует в Саудовской Аравии. Там этап пройдет с 26 по 28 ноября.
Календарь Формулы-1 2021
- Гран-при Австралии (19-21 марта)
- Гран-при Бахрейна (26-28 марта)
- Гран-при Китая (9-11 апреля)
- Четвертый этап будет объявлен позже (23-25 апреля)
- Гран-при Испании (7-9 мая)
- Гран-при Монако (20-23 мая)
- Гран-при Азербайджана (4-6 июня)
- Гран-при Канады (11-13 июня)
- Гран-при Франции (25-27 июня)
- Гран-при Австрии (2-4 июля)
- Гран-при Великобритании (16-18 июля)
- Гран-при Венгрии (30 июля - 1 августа)
- Гран-при Бельгии (27-29 августа)
- Гран-при Нидерландов (3-5 сентября)
- Гран-при Италии (10-12 сентября)
- Гран-при России (24-26 сентября)
- Гран-при Сингапура (1-3 октября)
- Гран-при Японии (8-10 октября)
- Гран-при США (22-24 октября)
- Гран-при Мексики (29-31 октября)
- Гран-при Бразилии (12-14 ноября)
- Гран-при Саудовской Аравии (26-28 ноября)
- Гран-при Абу-Даби (3-5 декабря)
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