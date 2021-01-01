Новий сезон баскетбольної ліги НБА тільки набирає обертів. Свій матч 31-го грудня провела команда українського баскетболіста Олексія Леня Торонто Репторс.

Торонто приймав у рамках НБА Нью-Йорк Нікс та здобув переконливу перемогу. Про це повідомляє 24 канал.

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Торонто Репторс – Нью-Йорк Нікс 100:83 (22:18, 20:24, 29:22, 29:19)

Команди обмінялися перемогами у першій та другій чверті, після чого пішли на велику перерву за рівного рахунку. Вирішальною стала друга половина гри, в якій гравці Торонто були набагато кращі.

Український центровий Торонто Олексій Лень провів на паркеті 12,5 хвилин. Лень набрав 11 очок, реалізувавши три триочкових і закинувши два штрафних.

Також 27-річний українець зробив 2 підбирання та один блок-шот.

Зазначимо, що Торонто здобуло першу перемогу в сезоні, перерваши серію з трьох поспіль поразок.

Торонто Репторс – Нью-Йорк Нікс відеоогляд