Формула-1 опублікувала календар сезону-2021. Новий сезон "королеви автоспорту" розпочнеться 19 березня в Австралії.

У сезоні-2021 заплановано 23 етапи. Формула-1 оголосила календар з 22 гран-прі. Поки не відомо, де пройде четвертий етап. Його оголосять згодом.

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У 2021 році Формула-1 дебютує у Саудівській Аравії. Там етап пройде з 26 до 28 листопада.

Календар Формули-1 2021

Гран-прі Австралії (19-21 березня) Гран-прі Бахрейну (26-28 березня) Гран-прі Китаю (9-11 квітня) Четвертий етап буде оголошено згодом (23-25 квітня) Гран-прі Іспанії (7-9 травня) Гран-прі Монако (20-23 травня) Гран-прі Азербайджану (4-6 червня) Гран-прі Канади (11-13 червня) Гран-прі Франції (25-27 червня) Гран-прі Австрії (2-4 липня) Гран-прі Британії (16-18 липня) Гран-прі Угорщини (30 липня – 1 серпня) Гран-прі Бельгії (27-29 серпня) Гран-прі Нідерландів (3-5 вересня) Гран-прі Італії (10-12 вересня) Гран-прі Росії (24-26 вересня) Гран-прі Сінгапуру (1-3 жовтня) Гран-прі Японії (8-10 жовтня) Гран-прі США (22-24 жовтня) Гран-прі Мексики (29-31 жовтня) Гран-прі Бразилії (12-14 листопада) Гран-прі Саудівської Аравії (26-28 листопада) Гран-прі Абу-Дабі (3-5 грудня)

Зазначимо, що в сезоні-2021 через пандемію коронавірусу залишиться незмінним регламент. Новий регламент набуде чинності у сезоні-2022.