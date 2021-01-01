Формула-1 опублікувала календар сезону-2021
Формула-1 опублікувала календар сезону-2021. Новий сезон "королеви автоспорту" розпочнеться 19 березня в Австралії.
У сезоні-2021 заплановано 23 етапи. Формула-1 оголосила календар з 22 гран-прі. Поки не відомо, де пройде четвертий етап. Його оголосять згодом.
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У 2021 році Формула-1 дебютує у Саудівській Аравії. Там етап пройде з 26 до 28 листопада.
Календар Формули-1 2021
- Гран-прі Австралії (19-21 березня)
- Гран-прі Бахрейну (26-28 березня)
- Гран-прі Китаю (9-11 квітня)
- Четвертий етап буде оголошено згодом (23-25 квітня)
- Гран-прі Іспанії (7-9 травня)
- Гран-прі Монако (20-23 травня)
- Гран-прі Азербайджану (4-6 червня)
- Гран-прі Канади (11-13 червня)
- Гран-прі Франції (25-27 червня)
- Гран-прі Австрії (2-4 липня)
- Гран-прі Британії (16-18 липня)
- Гран-прі Угорщини (30 липня – 1 серпня)
- Гран-прі Бельгії (27-29 серпня)
- Гран-прі Нідерландів (3-5 вересня)
- Гран-прі Італії (10-12 вересня)
- Гран-прі Росії (24-26 вересня)
- Гран-прі Сінгапуру (1-3 жовтня)
- Гран-прі Японії (8-10 жовтня)
- Гран-прі США (22-24 жовтня)
- Гран-прі Мексики (29-31 жовтня)
- Гран-прі Бразилії (12-14 листопада)
- Гран-прі Саудівської Аравії (26-28 листопада)
- Гран-прі Абу-Дабі (3-5 грудня)
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