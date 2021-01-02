Новачок тікає від Динамо, календар Формули-1: головні новини спорту 1 січня
Ізраїльський футболіст Ліель Абада може не потрапити в Динамо, а Формула-1 опублікувала календар гонок сезону-2021. Огляд головних новин спорту за 1 січня – у дайджесті Спорт 24.
Новачок тікає від Динамо
Ізраїльський футболіст Ліель Абада з Маккабі з Петах-Тікви може і не перейти у київське Динамо. Про це повідомляє видання One.
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Нещодавно повідомлялося, що умови переходу Абади вже узгоджені. Та на заваді трансферу став президент ізраїльського клубу Аві Лузон. Він начебто отримав інформацію про деталі контракту Абади в Динамо, які його не влаштували.
Лузон буцімто сильно любить 19-річного футболіста, тому не допустить, щоб той підписав контракт, який пропонує Динамо.
Президент ізраїльського клубу запропонував свої правки і направив Динамо. Повідомляється, що сторони вели переговори, які не увінчалися успіхом для киян.
Наступний раунд переговорів перенесли на 5 січня. Повідомляється, що Лузон може накласти вето на трансфер Абади.
Залишається відкритим питання, скільки Маккабі отримає з подальшого трансферу Абади. Ізраїльтяни хотіли б отримати фіксовану суму.
Лень приніс першу перемогу Торонто
У ніч з 31-го грудня на 1 січня, коли Україна вже святкувала новий рік, команда українського баскетболіста Олексія Леня Торонто Репторс провела матч у рамках НБА.
Торонто приймав у рамках НБА Нью-Йорк Нікс та здобув переконливу перемогу.
Команди обмінялися перемогами у першій та другій чверті, після чого пішли на велику перерву за рівного рахунку. Вирішальною стала друга половина гри, в якій гравці Торонто були набагато кращі.
Український центровий Торонто Олексій Лень провів на паркеті 12,5 хвилин. Лень набрав 11 очок, реалізувавши три триочкових і закинувши два штрафних.
Календар Формули-1 2021
- Гран-прі Австралії (19-21 березня)
- Гран-прі Бахрейну (26-28 березня)
- Гран-прі Китаю (9-11 квітня)
- Четвертий етап буде оголошено згодом (23-25 квітня)
- Гран-прі Іспанії (7-9 травня)
- Гран-прі Монако (20-23 травня)
- Гран-прі Азербайджану (4-6 червня)
- Гран-прі Канади (11-13 червня)
- Гран-прі Франції (25-27 червня)
- Гран-прі Австрії (2-4 липня)
- Гран-прі Британії (16-18 липня)
- Гран-прі Угорщини (30 липня – 1 серпня)
- Гран-прі Бельгії (27-29 серпня)
- Гран-прі Нідерландів (3-5 вересня)
- Гран-прі Італії (10-12 вересня)
- Гран-прі Росії (24-26 вересня)
- Гран-прі Сінгапуру (1-3 жовтня)
- Гран-прі Японії (8-10 жовтня)
- Гран-прі США (22-24 жовтня)
- Гран-прі Мексики (29-31 жовтня)
- Гран-прі Бразилії (12-14 листопада)
- Гран-прі Саудівської Аравії (26-28 листопада)
- Гран-прі Абу-Дабі (3-5 грудня)
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