Ізраїльський футболіст Ліель Абада може не потрапити в Динамо, а Формула-1 опублікувала календар гонок сезону-2021. Огляд головних новин спорту за 1 січня – у дайджесті Спорт 24.

Новачок тікає від Динамо

Ізраїльський футболіст Ліель Абада з Маккабі з Петах-Тікви може і не перейти у київське Динамо. Про це повідомляє видання One.

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Нещодавно повідомлялося, що умови переходу Абади вже узгоджені. Та на заваді трансферу став президент ізраїльського клубу Аві Лузон. Він начебто отримав інформацію про деталі контракту Абади в Динамо, які його не влаштували.

Лузон буцімто сильно любить 19-річного футболіста, тому не допустить, щоб той підписав контракт, який пропонує Динамо.

Президент ізраїльського клубу запропонував свої правки і направив Динамо. Повідомляється, що сторони вели переговори, які не увінчалися успіхом для киян.

Наступний раунд переговорів перенесли на 5 січня. Повідомляється, що Лузон може накласти вето на трансфер Абади.

Залишається відкритим питання, скільки Маккабі отримає з подальшого трансферу Абади. Ізраїльтяни хотіли б отримати фіксовану суму.

Лень приніс першу перемогу Торонто

У ніч з 31-го грудня на 1 січня, коли Україна вже святкувала новий рік, команда українського баскетболіста Олексія Леня Торонто Репторс провела матч у рамках НБА.

Торонто приймав у рамках НБА Нью-Йорк Нікс та здобув переконливу перемогу.

Команди обмінялися перемогами у першій та другій чверті, після чого пішли на велику перерву за рівного рахунку. Вирішальною стала друга половина гри, в якій гравці Торонто були набагато кращі.

Український центровий Торонто Олексій Лень провів на паркеті 12,5 хвилин. Лень набрав 11 очок, реалізувавши три триочкових і закинувши два штрафних.

Також 27-річний українець зробив 2 підбирання та один блок-шот. Зазначимо, що Торонто здобуло першу перемогу в сезоні, перервавши серію з трьох поспіль поразок. Формула-1 опублікувала календар сезону-2021 Формула-1 опублікувала календар сезону-2021. Новий сезон "королеви автоспорту" розпочнеться 19 березня в Австралії.

У сезоні-2021 заплановано 23 етапи. Формула-1 оголосила календар з 22 гран-прі. Поки не відомо, де пройде четвертий етап. Його оголосять згодом.

У 2021 році Формула-1 дебютує у Саудівській Аравії. Там етап пройде з 26 до 28 листопада.

Календар Формули-1 2021