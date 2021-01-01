Украинских спортсменов ждет напряженный 2021 год, ведь летом пройдут Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу-2020. Но пока продолжаются новогодние праздники украинские спортсмены могут перевести дух и набраться сил. Спорт 24 собрал поздравления украинских атлетов и команд в один материал.

Поздравила с новым годом лучшая дзюдоистка мира Дария Билодид. В своем инстаграме Билодид пожелала, чтобы новый год подарил больше улыбок и радости.

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Чемпион мира по борьбе и депутат Верховной Рады Жан Беленюк надеется, что испытания 2020 года закалили каждого из нас.

Передает поздравления из Бельгии нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Форвард Гента встретил 2021 год с родными, чего желает и вам.

Также с семьей встретил Новый год полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Он передает поздравления с итальянского города Бергамо.

Самый сильный каратист мира Станислав Горуна решил забавно попрощаться с прошлым годом.

Свои поздравления в инстаграме написала и каратистка Анжелика Терлюга.

С новым годом поздравляет киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Поздравил украинцев с новым годом президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка. Украинский рекордсмен пожелал побед спортсменам на Олимпийских играх в Токио.

Мира и добра всем нам пожелала лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная.