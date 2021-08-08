Завершение Олимпиады-2020

Олимпийские игры 2020 в Токио официально закончились. 8 августа состоялась церемония закрытия. За 16 игровых дней было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Больше всего медалей завоевала сборная США.

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В последний соревновательный день Украина завоевала серебряную медаль в велоспорте. Елена Старикова завоевала серебро в спринте на велотреке. При этом что спортсменка могла сменить гражданство – ей предлагали перебраться в Азербайджан. Но она отказалась.

Всего сборная Украины в Токио получила 19 медалей – одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. Это позволило занять лишь 44-е место – худший показатель в истории.

А на церемонии закрытия наши спортсмены разрешения себе немного расслабиться и подурачится.

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