Соперник Шахтера в ЛЧ, Ребров в сборной, Зинченко стал отцом: новости спорта 2 августа

В понедельник, 2 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О важнейших из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Шахтер получил соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер узнал вероятного соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В случае прохода Генка, "горняки" встретятся с победителем пары Монако – Спарта.

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Шахтер в квалификации Лиги чемпионов шел так называемым "путем представителя лиг". И в случае выхода в плей-офф квалификации команда будет находиться среди сеяных команд. Поэтому точно не сыграла бы против португальской Бенфики, куда перебрался украинский нападающий Роман Яремчук.

Во время жеребьевки в соперники выпал победитель пары Монако – Спарта. Первый матч состоится на поле соперника 17/18 августа. Ответный матч запланирован на 24/25 августа.

Сергей Ребров рассматривает возможность возглавить сборную Украины

Главный тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров входит в число кандидатов на замену Андрея Шевченко в сборной Украины. У него даже есть специальный пункт в контракте.

У Реброва есть возможность разорвать контракт с Аль-Айном преждевременно, что позволит ему возглавить национальную команду Украины. Специалист уже начал переговоры со своими агентами касательно преждевременного разрыва контракта.

Андрей Шевченко покинул сборную Украины: коротко

1 августа Андрей Шевченко заявил, что его контракт с УАФ закончился. Он поблагодарил всех за работу. Это сделал и его помощник Андреа Малдера.

Хотя в июне 2020 года УАФ предложили Шевченко контракт на 2,5 года (до 31 декабря 2022), а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.

На 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение касательно тренерского штаба сборной Украины. Ему придется готовить команду к матчам отбора ЧМ-2022. Ближайшие матчи отбора для сборной Украины – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома со сборной Франции.

Александр Зинченко и Влада Седан стали родителями

Футболист Александр Зинченко и журналистка Влада Седан 1 августа впервые стали родителями. У пары родилась девочка. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил отец – футболист Александр Зинченко.

Что известно о семье Александра Зинченко и Влады Седан

Пара поженилась 12 марта 2020 года в Лондоне в помещении украинского посольства.

24 августа 2020 года они отпраздновали пышную свадьбу в Киеве.

О беременности Влады Седан стало известно в начале июня 2021 года. Она выложила фото в инстаграм.

О поле младенца Влада сообщила Александру на стадионе. Для этого ему надо было попасть в один из мячей, который висел на воротах.

Александр Зинченко с первой попытки попал, после чего на стадионе взорвались салюты розового цвета – пара узнала, что у них будет девочка.

Заря узнала соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

Луганская Заря в этом сезоне Лиги Европы начинает выступление с плей-офф квалификации. Первый матч состоится уже 19 августа.

Во время жеребьевки в соперники Заре выпал победитель пары Рапид (Австрия) – Анортосис (Кипр). Первый матч состоится 19 августа на выезде. Дома луганчане сыграют 26 августа.

Заря попала в первую корзину, поэтому избежала встречи с таким командами, как турецкий Фенербахче или нидерландский Алкмаар.

В случае победы, Заря выйдет в групповой этап Лиги Европы. Если же проиграют – попадут в группу Лиги конференций.