3 августа у нас четыре надежды на медали – ближе всего к награде – Алла Черкасова, которая выступит в бронзовом финале в вольной борьбе. В квалификации также стартуют Жан Беленюк и Ирина Коляденко, у которых хорошие шансы на медали.

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В легкой атлетике медали разыграют в женских прыжках в длину, где болеем за вице-чемпионку мира Марину Бех-Романчук. Она вышла в финал с 10-м результатом.

Всего в этот день будут разыграны 28 комплектов медалей в 8 видах спорта.

Календарь выступлений украинцев 2 августа