Шахтер в квалификации Лиги чемпионов шел так называемым "путем представителя лиг". И в случае выхода в плей-офф квалификации команда будет находиться среди сеяных команд. Поэтому точно не сыграла бы против португальской Бенфики, куда перебрался украинец нападающий Роман Яремчук.

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Во время жеребьевки в соперники выпал победитель пары Монако – Спарта. Первый матч состоится на поле соперника 17/18 августа. Ответный матч запланирован на 24/25 августа.

Однако для выхода в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов Шахтер следует сначала пройти бельгийский Генк. Первая игра состоится уже во вторник, 3 августа. Ответный матч в Киеве запланирован на 10 августа.

Если Шахтер не сможет пройти Генк, то команда вылетит в групповой этап Лиги Европы.

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов