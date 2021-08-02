Шахтер в квалификации Лиги чемпионов шел так называемым "путем представителя лиг". И в случае выхода в плей-офф квалификации команда будет находиться среди сеяных команд. Поэтому точно не сыграла бы против португальской Бенфики, куда перебрался украинец нападающий Роман Яремчук.
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Во время жеребьевки в соперники выпал победитель пары Монако – Спарта. Первый матч состоится на поле соперника 17/18 августа. Ответный матч запланирован на 24/25 августа.
Однако для выхода в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов Шахтер следует сначала пройти бельгийский Генк. Первая игра состоится уже во вторник, 3 августа. Ответный матч в Киеве запланирован на 10 августа.
Если Шахтер не сможет пройти Генк, то команда вылетит в групповой этап Лиги Европы.
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов
- Зальцбург (Австрия) – Брондбю (Дания)
- Клуж (Румыния)/Янг Бойз (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия)/Славия (Чехия)
- Мальмо (Швеция)/Рейнджерс (Шотландия) – Олимпиакос (Греция)/Лудогорец (Болгария)
- Црвена Звезда (Сербия)/Шериф (Молдова) – Динамо (Хорватия)/Легия (Польша)
- Монако (Франция)/Спарта (Чехия) – Генк (Бельгия)/Шахтер (Украина)
- Спартак (Россия)/Бенфика (Португалия) – ПСВ (Нидерланды)/Мидтьюлланд (Дания)