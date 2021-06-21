Италия может сыграть с Украиной

В воскресенье, 20 июня, состоялись первые матчи последнего тура группового этапа Евро-2020. Программа третьего тура была открыта поединками группы A.

К теме В шаге от плей-офф: анонс решающего матча Евро-2020 Украина – Австрия

Сборная Италии удовлетворилась минимальной победой в поединке против Уэльса. Победу "Скуадры адзурры" принес точный удар Матео Пессина. Хотя итальянцы доигрывали матч в большинстве, но не воплотили свое преимущество во второй гол.

Италия выиграла все три матча на Евро-2020. Подопечные Роберто Манчини забили 7 голов и не пропустили ни одного мяча. В 1/8 финала Италия сыграет 26 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли" против команды, которая займет второе место в группе B.

Сейчас второе место в группе B удерживает сборная Украины, которая 21 июня встретится с Австрией.

В параллельном матче дня встречались сборные Швейцарии и Турции. Если турки заблаговременно вылетели с Евро, то швейцарцы пытались пробиться в плей-офф.

Швейцария одержала уверенную победу 3:1, но не смогла опередить Уэльс по дополнительным показателям. Валлийский сборная заняла второе место в группе.

Теперь швейцарцам нужно надеяться на то, чтобы пробиться в 1/8 финала как лучшая команда, занявшая третье место.

До этого участие в 1/8 финала себе гарантировали сборные Нидерландов и Бельгии.

Ферстаппен выиграл гран-при Франции

Во Франции состоялся 7 этап Формулы-1 сезона-2021. Важную победу одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Стартовав с первого места, Ферстаппен потерял лидерство на первых метрах дистанции из-за ошибки. Благодаря более быстрому пит-стопу Макс вернул себе первое место.

Но на этом стратегия для пилота Red Bull не была завершена: Макс неожиданно пошел на второй пит-стоп и потерял лидерство.

Под конец гонки ему удалось догнать лидеров. Сначала Ферстаппена без борьбы пропустил его партнер по команде Серихо Перес. После этого Макс прошел Валттери Боттаса, а за два круга до конца гонки и Льюиса Хэмилтона.

Благодаря победе Ферстаппен возглавляет зачет пилотов, а Red Bull лидирует в Кубке конструкторов.

Результаты гонки (очковая зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Серхио Перес (Red Bull)

4. Валттери Боттас (Mercedes)

5. Ландо Норрис (McLaren)

6. Даниэль Риккардо (McLaren)

7. Пьер Гасли (Aplha Tauri)

8. Фернандо Алонсо (Alpine)

9. Себастьян Феттель (Aston Martin)

10. Лэнс Стролл (Aston Martin)

Победа Костюк в финале квалификации

Марта Костюк сыграла в финале квалификации турнира в Истборне (Великобритания). 18-летняя украинская теннисистка вышла в основную сетку соревнований.

Марта по три сета преодолела сопротивление Шуай Чжан – 1:2 (6:4, 4:6, 0:6). Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты.

В первом сете Костюк трижды капитулировала на собственной подаче и позволила китаянке взять партию. В следующем сете украинка более удачно действовала на своей подаче и сделала на один брейк больше.

В решающей партии Марта разгромила свою соперницу – 6:0.

Сборная Украины сыграла в финале Золотой Евролиги

Мужская сборная Украины по волейболу сыграла в финале Золотой Евролиги. Наша сборная встретилась с командой Турции.

Навязать равную борьбу туркам украинским волейболистам не удалось. В итоге – досадное поражение 1:3 и лишь серебряные награды Золотой Евролиги.