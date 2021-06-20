Шуай Чжан – Марта Костюк 1:2 (6:4, 4:6, 0:6)
Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Лишь по итогам третьего сета была определена победительница матча.
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Костюк начала поединок с 0:2 в свою пользу, взяв один гейм на подаче китаянки. Дальше в игре украинки что-то как будто сломалось. В пятом гейме Чжан вышла вперед в сете 3:2. Далее на корте были сплошные качели – 4:4. Отметим, что Марте удалось отыграть аж четыре брейка соперницы на восьмом гейме и оставить розыгрыш за собой.
Камбэк украинки
Во втором сете теннисистки оказали любезности друг другу, отдав геймы на своих подачах. Но в этот раз Костюк сделала меньше ошибок и повела в счете – 1:2. При счете 4:5 решалась судьба матча – победа китаянки или сет за Костюк. 18-летняя украинка отыгралась 15:0 и сравняла поединок по партиям – 4:6.
Все решалось в третьем сете. Здесь на корте не было равных Костюк, она под ноль взяла партию и завершила матч победой – 0:6.