Італія може зіграти з Україною

У неділю, 20 червня, відбулися перші матчі останнього туру групового етапу Євро-2020. Програма третього туру була відкрита поєдинками групи A.

До теми За крок від плей-офф: анонс вирішального матчу Євро-2020 Україна – Австрія

Збірна Італії задовольнилася мінімальною перемогою у поєдинку проти Уельсу. Перемогу "скуадрі адзуррі" приніс точний удар Матео Пессіни. Хоча італійці догравали матч у більшості, але не втілили свою перевагу в другий гол.

Італія виграла всі три матчі на Євро-2020. Підопічні Роберто Манчіні забили 7 голів та не пропустили жодного м'яча. В 1/8 фіналу Італія зіграє 26 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" проти команди, яка посяде друге місце в групі B.

Наразі другу сходинку у групі B утримує збірна України, яка 21 червня зустрінеться з Австрією.

У паралельному матчі дня зустрічалися збірні Швейцарії та Туреччини. Якщо турки завчасно вилетіли з Євро, то швейцарці намагалися пробитися у плей-офф.

Швейцарія здобула впевнену перемогу 3:1, але не змогла випередити Уельс за додатковими показниками. Валлійська збірна посіла друге місце в групі.

Тепер швейцарцям потрібно надіятися на те, щоб пробитися в 1/8 фіналу як найкраща команда, що посіла третє місце.

До того участь в 1/8 фіналу собі гарантували збірні Нідерландів та Бельгії.

Ферстаппен виграв гран-прі Франції

У Франції відбувся 7 етап Формули-1 сезону-2021. Важливу перемогу здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Стартувавши з першого місця, Ферстаппен втратив лідерство на перших метрах дистанції через помилку. Завдяки більш швидкому піт-стопу Макс повернув собі перше місце.

Але на цьому стратегія для пілота Red Bull не було завершена: Макс несподівано пішов на другий піт-стоп та втратив лідерство.

Під кінець гонки йому вдалося наздогнати лідерів. Спершу Ферстаппена без боротьби пропустив його партнер по команді Серіхо Перес. Після цього Макс пройшов Валттері Боттаса, а за два кола до кінця гонки й Люїса Хемілтона.

Завдяки перемозі Ферстаппен очолює залік пілотів, а Red Bull лідирує у Кубку конструкторів.

Результати гонки (очкова зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

3. Серхіо Перес (Red Bull)

4. Валттері Боттас (Mercedes)

5. Ландо Норріс (McLaren)

6. Даніель Ріккардо (McLaren)

7. П'єр Гаслі (Aplha Tauri)

8. Фернандо Алонсо (Alpine)

9. Себастьян Феттель (Aston Martin)

10. Ленс Стролл (Aston Martin)

Перемога Костюк у фіналі кваліфікації

Марта Костюк зіграла у фіналі кваліфікації турніру в Істборні (Велика Британія). 18-річна українська тенісистка вийшла в основну сітку змагань.

Марта за три сети здолала опір Шуай Чжан – 1:2 (6:4, 4:6, 0:6). Тенісистки провели на корті 1 годину 43 хвилини.

У першому сеті Костюк тричі капітулювала на власній подачі та дозволила китаянці взяти партію. У наступному сеті українка більш вдало діяла на своїй подачі та зробила на один брейк більше.

У вирішальній партії Марта розгромила свою суперницю – 6:0.

Збірна України зіграла у фіналі Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України з волейболу зіграла у фіналі Золотої Євроліги. Наша збірна зустрілася з командою Туреччини.

Нав'язати рівну боротьбу туркам українським волейболістам не вдалося. У підсумку – прикра поразка 1:3 та лише срібні нагороди Золотої Євроліги.