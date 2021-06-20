Швейцария – Турция 3:1
Голы: Сеферович, 6, Шакири, 26, 68 – Кахведжи, 62
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- Перед матчем Швейцария сохраняла шансы выйти в 1/8 финала, когда турки после двух поражений Италии и Уэльса вылетели с Евро. Перед швейцарцами стояла единственная задача – одержать победу и лучше – крупную.
Быстрый гол швейцаров
Первый момент в игре уже на старте поединка имела Турция: Айхан нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Зоммеру пришлось постараться, чтобы отбить мяч после острого удара.
Видео гола Сеферовича
Турция, которая в последней игре билась за свою честь, не смутилась после пропущенного гола. Восстанавливать паритет мог Мюлдюр, но мяч после его мощного удара снова отбил Зоммер.
Видео гола Шакири
Буквально через мгновение Шакири мог оформить дубль. Джердан вышел один на один с Чакиром, но проиграл дуэль турецкому голкиперу. Турция вновь ответила дальним ударом в исполнении Мюлдюра. Зоммер совершил красивый прыжок и вытащил мяч из правого угла.
На 43 минуте Мюлдюр в очередной раз угрожал воротам швейцарцев. Защитник турок совершил рейд в штрафную и пробил в створ ворот. Но Зоммер и на этот раз был на высоте.
Игровое деклассирование турок
После перерыва номинальные хозяева могли увеличивать преимущество. Цубер нашел возможность пробить почти с вратарской площадки. Но Чакир зафиксировал мяч в руках.
Через секунду воротам Чакира угрожал Эмболо. Бриль нанес сочный удар в угол, но голкипер совершил красивый сейв. Опять близким к дублю был Шакири. Ему совсем немного не хватило, чтобы попасть в створ из пределов штрафной после стремительной атаки.
На 60 минуте турецкие болельщики уже должны были бы задуматься о том, чтобы поставить памятник Чакиру. Голкипер совершил еще один прекрасный сейв после того, как Сеферович оставил в дураках всю защиту соперника и пробил в дальний угол.
Видео гола Кахведжи
Видео второго гола Шакири
На 77 минуте Турцию спасло чудо в виде стойки. Джака исполнил штрафной с острой позиции: Чакир уже не мог помочь своим партнерам, однако мяч не влетел в сетку.
Через 2 минуты шедевр создать хотел Ундер: турецкий футболист выстрелил дальним ударом, но мяч пролетел над перекладиной.
- В итоге Швейцария одержала победу и набрала 4 очка, как Уэльс. Однако в параллельном матче Уэльс минимально проиграл Италии (1:0). Поэтому валлийцы сохранили второе место по дополнительным показателям и вышли в плей-офф. Швейцария все еще может выйти в 1/8 финала как одна из лучших команд, занявших третье место.