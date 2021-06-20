Результаты гонки (очковая зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Серхио Перес (Red Bull)

4. Валттери Боттас (Mercedes)

5. Ландо Норрис (McLaren)

6. Даниэль Риккардо (McLaren)

7. Пьер Гасли (Aplha Tauri)

8. Фернандо Алонсо (Alpine)

9. Себастьян Феттель (Aston Martin)

10. Лэнс Стролла (Aston Martin)

К слову Шумахер установил рекорд в квалификации, Ферстаппен не позволил Хемиилтону взять поул

Провал Ferrari и хороший темп McLaren

Уже на первых метрах дистанции Ферстаппен потерял лидерство. Хэмилтон прошел лидера общего зачета после ошибки. По одной позиции отыграли Леклер и Алонсо.

Начало гонки не увенчалось большим количеством обгонов. На 11 круге оба пилота McLaren легко прошли Алонсо. Через 3 круга Даниэль Риккардо догнал Леклера и прошел пилота Ferrari.

После этого Леклер первым заехал в боксы, благодаря чему впоследствии вернул себе позицию. Зато из-за более поздний пит-стоп свою позицию потерял Карлос Сайнс.

Более быстрый пит-стоп позволил Ферстаппен вернуть лидерство в гонке. Хэмилтон выезжал из боксов, когда его прошел пилот Red Bull.

С 29 круга начался кошмар для Леклера: его обошли Риккардо, Норрис, Сайнс, и даже Алонсо. Темп McLaren позволил обоим пилотам быть впереди Ferrari.

Оба пилота McLaren продолжили прорыв в топ-5. Неприличное падение Ferrari поддержал и Сайнс, которого прошли Гасли и Алонсо. В конце гонки Сайнс вылетел из топ-10, пропустив Феттеля и Стролла.

Зато Ферстаппен пошел на пит-стоп и на 35 круге его партнер по команде Серхио Перес пропустил Макса. Ферстаппен бросился вдогонку Хэмилтону, который отказался от пит-стопа.

Битва за победу

За 10 кругов до конца гонки Ферстаппен уже сидел на хвосте у Боттаса, задачей которого было сдерживать Макса. И уже во время первой атаки Ферстаппена пилот Mercedes ошибся на торможении и пропустил Макса.

Когда до конца гонки было 9 кругов, преимущество Хэмилтона составляло 5 секунд, но у Ферстаппена была более свежая резина. Также проблемой для Боттас было то, что его догнал и Перес. Мексиканец прошел Боттас на 49 круге.

За 5 кругов до конца гонки Ферстаппен сократил отставание до 3 секунд благодаря незначительной ошибке Льюиса. Через два круга Хэмилтон увидел Макса в зеркалах – разница в 1 секунду. На 52 круге Ферстаппен снова вернул себе лидерство и в итоге выиграл гонку!