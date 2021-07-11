Барти выиграла Уимблдон, финансовые потери Месси: главные новости спорта 10 июля

Эшли Барти стала новой чемпионкой Уимблдона, а Лионель Месси несет финансовые потери. Обзор главных новостей спорта за 10 июля в дайджесте Спорт 24.

Барти выиграла Уимблдон

Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые выиграла Уимблдон. В финале Открытого чемпионата Англии первая ракетка мира обыграла чешку Каролину Плишкову.

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Эшли Барти – Каролина Плишкова 2:1 (6:3, 6:7, 6:3)

Для победы Барти понадобились почти два часа и три сета. Австралийка уверенно выиграла первый сет и подавала на матч во второй партии.

Но Плишковой удался камбэк, который чешка не смогла развить. В решающем сете Барти дожала соперницу и впервые выиграла Уимблдон.

Для австралийки это вторая победа на турнирах серии Грэнд Слэм. В 2019 году она выиграла Ролан Гаррос. Для Плишковой это был только первый финал на турнирах Грэнд Слэм.

Месси теряет ежедневно по 100 тысяч евро

Лионель Месси столкнулся с финансовыми проблемами после того, как официально перестал быть игроком Барселоны.

Французское издание L'équipe подсчитало, что аргентинец теряет 100 тысяч евро каждый день после того, как стал свободным агентом.

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Срок контракта Месси с Барселоной истек 30 июня. Следовательно, за 10 дней Месси уже потерял 1 миллион евро.

По предыдущему контракту Месси получал около 139 миллионов евро в год до уплаты налогов. После уплаты налогов – около 75 миллионов евро в год.

L'équipe пишет, что ни один из спонсоров Лионеля не остановил с ним сотрудничество из-за неопределенности с его будущим.

УЕФА наказал Англию и Венгрию

УЕФА решил наказать Англию и Венгрию за поведение фанатов на матчах Евро-2020.

Венгрия наказана тремя матчами при пустых трибунах за расизм и гомофобию на поединке группового этапа против Германии.

Один из трех матчей венгерская сторона получила условно. Срок действия условного наказания – два года. Также Венгрию оштрафовали на 100 тысяч евро.

Ограничения не коснутся матчей квалификации на чемпионат мира 2022 года, которые проходят под юрисдикцией ФИФА.

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Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафована на 30 тысяч евро. УЕФА вынес наказание Англии, чьи болельщики отметились некорректным поведением на полуфинальной игре с Данией.

Такое решение было принято из-за использования лазеров болельщиками английской сборной, нарушениями во время исполнения национальных гимнов, а также использованием пиротехники.

Магучих выиграла молодежный чемпионат Европы

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила очередную награду. Ярослава стала лучшей на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике в Таллинне (Эстония).

Украинка с первой попытки взяла высоту 200 сантиметров, установив рекорд континентального первенства среди молодежи.

Результаты прыжков в высоту U-23

1. Ярослава Магучих (Украина) – 200 см

2. Мая Нильссон – Швеция) – 189 см

3. Лия Апостоловски – Словения) – 189 см