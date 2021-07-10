Месси уже потерял 1 миллион евро

Французское издание L'Équipe подсчитало, что аргентинец теряет 100 тысяч евро каждый день после того, как стал свободным агентом.

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Срок контракта Месси с Барселоной закончился 30 июня. Следовательно, за 10 дней Месси уже потерял 1 миллион евро.

По предварительному контракту Месси получал около 139 миллионов евро в год до уплаты налогов. После уплаты налогов – около 75 миллионов евро в год.

L'Équipe пишет, что ни один из спонсоров Лионеля не остановил с ним сотрудничество из-за неопределенности с его будущим.

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