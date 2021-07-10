УЕФА наказал Венгрию за гомофобию

Первыми в скандал попали венгерские болельщики. УЕФА начал расследование из-за поведения венгерских фанов во время скандального матча группового этапа Германия – Венгрия.

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Венгерские болельщики развернули гомофобный баннер.

УЕФА наказал Венгрию тремя матчами при пустых трибунах за расизм и гомофобию. Один из трех матчей венгерская сторона получила условно.

Срок действия условного наказания – два года. Также Венгрию оштрафовали на 100 тысяч евро.

Ограничения не коснутся матчей квалификации на чемпионат мира 2022 года, которые проходят под юрисдикцией ФИФА.

Скромный штраф Англии

Также УЕФА вынес наказание Англии, чьи болельщики отметились некорректным поведением на полуфинальной игре с Данией.

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УЕФА принял решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии (FA) на 30 тысяч евро.

Такое решение было принято из-за использования лазеров болельщиками английской сборной, нарушениями во время исполнения национальных гимнов, а также использованием пиротехники.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля. В решающем матче Италия сыграет против Англии. Начало в 22:00.