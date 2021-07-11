Барті виграла Вімблдон

Австралійська тенісистка Ешлі Барті вперше виграла Вімблдон. У фіналі Відкритого чемпіонату Англії перша ракетка світу обіграла чешку Кароліну Плішкову.

До слова Ястремська зазнала сенсаційної поразки у півфіналі турніру WTA

Ешлі Барті – Кароліна Плішкова 2:1 (6:3, 6:7, 6:3)

Для перемоги Барті знадобилися майже дві години та три сети. Австралійка впевнено виграла перший сет і подавала на матч у другій партії.

Та Плішковій вдався камбек, який чешка не змогла розвинути. У вирішальному сеті Барті дотиснула суперницю і вперше виграла Вімблдон.

Для австралійки це друга перемога на турнірах серії Гренд Слем. У 2019 році вона виграла Ролан Гаррос. Для Плішкової це був тільки перший фінал на турнірах Гренд Слем.

Мессі втрачає щодня по 100 тисяч євро

Ліонель Мессі зіткнувся з фінансовими проблемами після того, як офіційно перестав бути гравцем Барселони.

Французьке видання L'Équipe підрахувало, що аргентинець втрачає 100 тисяч євро кожен день після того, як став вільним агентом.

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Термін контракту Мессі з Барселоною закінчився 30 червня. Відтак, за 10 днів Мессі вже втратив 1 мільйон євро.

За попереднім контрактом Мессі отримував близько 139 мільйонів євро в рік до сплати податків. Після сплати податків – близько 75 мільйонів євро в рік.

L'Équipe пише, що жоден зі спонсорів Ліонеля не зупинив з ним співпрацю через невизначеність з його майбутнім.

УЄФА покарав Англію та Угорщину

УЄФА вирішив покарати Англію та Угорщину за поведінку фанатів на матчах Євро-2020.

Угорщину покарано трьома матчами при порожніх трибунах за расизм і гомофобію на поєдинку групового етапу проти Німеччини.

Один з трьох матчів угорська сторона отримала умовно. Термін дії умовного покарання – два роки. Також Угорщину оштрафували на 100 тисяч євро.

Обмеження не торкнуться матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року, які проходять під юрисдикцією ФІФА.

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Футбольну асоціацію Англії (FA) оштрафовано на 30 тисяч євро. УЄФА виніс покарання Англії, чиї вболівальники відзначилися некоректною поведінкою на півфінальній грі з Данією.

Таке рішення було прийнято через використання лазерів уболівальниками англійської збірної, порушеннями під час виконання національних гімнів, а також використанням піротехніки.

Магучіх виграла молодіжний чемпіонат Європи

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула чергову нагороду. Ярослава стала найкращою на молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Таллінні (Естонія).

Українка з першої спроби взяла висоту 200 сантиметрів, встановивши рекорд континентальної першості серед молоді.

Результати стрибків у висоту U-23

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 200 см

2. Мая Нільссон (Швеція) – 189 см

3. Лія Апостолівські (Словенія) – 189 см